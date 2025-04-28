滙豐周二放榜　大行料獅王首季稅前利潤跌38%　受高基數效應影響

滙豐（0005）將於明日（29日）公布今年首季業績。由於去年首季來自出售加拿大及阿根廷業務入帳，基數較高，綜合市場預期該行在今年首季稅前利潤為78.33億元（美元‧下同），按年減少38.08%。



市場又預期滙豐今年首季賺56.4億元，較去年同期撇除須予注意項目後的基本盈利按年跌10.84%。

摩根大通預料滙豐銀行淨利息收入在今年首季跌6.66%至104億元，反映利率下降及出售阿根廷業務的影響。手續費收入則上升4%至60億美元。摩通又指出滙豐經過10年重組後，在不同服期的RoTE均保持在12%左右，相信今次利率周期結束後，股息率仍可達到9厘。摩通予滙豐超配評級，目標價為115港元。

巴克萊料明年滙豐稅前利潤跌7%

巴克萊報告指出關稅帶來的高度不明朗，對滙豐盈利影響不同。巴克萊假設2026年跨境交易銀行業務，較沒有關稅的基本預期跌5%﹑今明兩年美國減息1.25厘﹑預期信貸減值損失增加9億元等下行情境，預料滙豐明年撇除重大項目的除稅前利潤，較基本預期下跌7%至332億美元，RoTE下跌1個百分點至15.6%。若在更嚴重的下行情境，即跨境交易銀行業務跌20%﹑減息1.75厘，以及預期信貸減值損失增加37億元，預料滙豐除稅前利潤下跌25%至269億元，RoTE跌至12.8%。