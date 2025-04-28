賽力斯及恒瑞醫藥計劃赴港發H股　傳集資額合共312億元｜新股IPO

再有A股計劃來港發行H股。上海交易所上市的恒瑞醫藥(上海﹕600276)表示，已收到中國證監會境外發行上市備案通知書，將計劃發行不超過約8.15億股H股，在港交所掛牌。



外電引述知情人士稱，該公司計劃今年內招股，集資20億美元（約156億元）。

恒興首季多賺37%

該集團早前公布今年首季業績，純利18.74億元（人民幣‧下同），按年升36.89%，營業收入72.06億元，增20.14%，每股盈利0.3元。

於1970年創立的恒瑞醫藥，員工人數逾2萬人，已上市新分子實體藥物（1類創新藥）共19款、4款其他創新藥（2類新藥），其中，瑞維魯胺、達爾西利、恒格列淨等產品進入醫保後可及性大大提高。

賽力斯今日遞交申請

另一方面，內地新源汽車製造商﹑市值逾2,000億元的賽力斯（上海﹕601127）亦有意來港上市。今日向港交所提交上市申請，中金公司及中國銀河國際為聯席保薦人。市傳公司計劃集資20億美元。

賽力斯稱，計劃集資所得用於研發投入，以及多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網絡服務，公司又表明持續研發符合當地用戶需求的國際化新能源汽車車型，以滿足不同國家級地區的技術標準及需求，期望進入國際高端品牌汽車市場，並計劃逐步探索進入具有戰略意義的新興燈塔市場。

2016年轉型生產新能源車

賽力斯在2003年與東風汽車合資進入整車製造領域，至2016年轉型至新能源汽車領域，2021年夥華為推出「問界」品牌，現時推出問界M5、問界M7、問界M8和問界M9四款車型。集團去年首次扭虧為盈，純利59億元，2023年蝕24億元。