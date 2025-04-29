關稅戰｜WSJ︰特朗普擬減輕汽車業打擊　或周二前採取行動

據《華爾街日報》引述知情人士報道，預計特朗普將採取措施減輕其汽車關稅的影響，防止對外國製造的汽車徵收的關稅疊加在他已經徵收的其他關稅之上，並放寬對用於在美國製造汽車的外國零部件徵收的部分關稅。這意味着，支付特朗普汽車關稅的汽車製造商也不會被徵收鋼鐵和鋁等其他關稅。



報道又指出特朗普政府還將修改原定於5月3日生效﹑針對外國汽車零部件徵收25%稅率的關稅。將允許汽車製造商在一年內獲得相當於美國製造汽車價值3.75%的關稅補償。第二年，補貼將降至汽車價值的2.75%，然後逐步取消。預計特朗普將在周二晚上前往密歇根州參加底特律郊外的集會之前採取行動，這是他上任100天的日子。

美財政部數據﹕4月9日起共收關稅147億美元

此外據美國財政部的每日財務報告數據顯示，自4月9日將關稅提高至目前水平以來，美國從進口關稅中總共收取了147億美元的收入。這一數字比2024年同期增長了135%，比2025年3月同期上漲了83%。換算成日均收入，大約為9.18億美元，遠低於特朗普本月早些時候在白宮橢圓形辦公室宣稱的「每天30億美元」。