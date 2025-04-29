數碼港夥金管局推第二期生成式人工智能沙盒

數碼港宣布，聯同香港金融管理局（金管局）宣布推出第二期生成式人工智能沙盒(GenA.I. 沙盒)，旨在為銀行業提供風險可控的環境，開發及測試基於人工智能的創新方案，探索生成式人工智能技術在提升風險管理、反詐騙措施及客戶體驗等方面的應用潛力。

數碼港指，首期GenA.I. 沙盒獲得業界積極參與，共收到超過40個建議方案，充份展現了業界對利用前沿科技提升服務的殷切需求。在首期GenA.I. 沙盒的成功基礎上，第二期將聚焦人工智能的風險管理及安全性等用例，以加強系統的穩健性、透明度和管治。新一期GenA.I. 沙盒亦將增設「GenA.I. 沙盒協創實驗室 （協創實驗室）」，為參與的銀行及技術合作夥伴提供共同創新的平台，透過一系列實踐工作坊，先開展創意構思和原型開發，繼而於沙盒內進行全面測試，藉以加強協作並讓更多創新方案得以催化。參與機構更可參加由數碼港舉辦的不同相關活動，深入了解行業趨勢、獲取最新的市場資訊，並與其他企業和機構建立聯繫，從而拓展商機。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「在人工智能引領金融業轉型的關鍵時刻，我們很榮幸再度與金管局合作，推出新一期GenA.I. 沙盒，為銀行和創科企業提供一個低風險的協作平台，加快金融業應用人工智能的步伐。作為香港的數碼科技樞紐和人工智能加速器，數碼港一直致力構建一個蓬勃且安全的人工智能生態圈，我們將繼續與業界攜手推動金融服務的創新，以提升金融服務的效率和安全。我們期待有更多銀行和科技公司加入GenA.I.沙盒，共同探索人工智能在金融領域的無限可能，進一步鞏固香港作為國際金融中心的領先地位。」