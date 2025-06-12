Sun Life永明360退「優」策劃方案 打造無憂退休生活
香港作為全球最長壽城市之一，退休規劃的重要性不言而喻。然而，據永明金融調查顯示，近半數港人僅距離退休五年內才開始規劃退休生活開支，更有17%受訪者表示毫無準備。為了應對人口高齡化加劇，Sun Life永明推出「360退『優』策劃方案」，攜手香港按揭證券有限公司，為客戶提供保單逆按及安老按揭計劃轉介服務，配合多元化產品與服務，助港人建立穩健財務根基。此方案更於《01企業金勳大獎》獲得「傑出退休產品」，力證其產品及服務質素卓越。
創新產品服務 滿足多元需求
Sun Life永明產品多元化，針對不同年齡層的退休需求量身定制。例如「萬年青‧星河尊享計劃」升級後提供六種保單貨幣選項，增強靈活性。同時，「eSun寶」健康管理平台為合資格客戶提供從診斷到康復的全面醫療支援；針對香港愈來愈多居民選擇在大灣區退休的趨勢，更特設「尊貴客戶中國內地陪診服務」，為合資格客戶提供免費導航與陪診，滿足客戶退休後的跨境醫療需求。香港永明金融首席產品研發及策略師李慶斌表示：「我們深深明白退休生活是一個非常重要的人生階段，因此我們致力了解客戶不斷演變的退休需要，在設計產品時優化客戶體驗，務求推出創新及貼心的產品，幫助他們實現理想的『第二人生』。」他舉例說，Sun Life永明的合資格延期年金計劃是市場上唯一以歸原紅利形式派發年金，每一元已公佈的歸原紅利將轉化為每月一元的保證每月年金，直至保單期滿。這種獨特的歸原紅利機制不僅讓年金領取人的財務增長更穩定，還能讓他們逐步、穩健地達到預期的退休目標。
此外，Sun Life永明與香港按揭證券有限公司合作，就保單逆按計劃及安老按揭計劃提供轉介服務，藉此為客戶提供穩定收入以提升退休生活質素。保單逆按計劃之合資格壽險產品涵蓋「卓裕人壽系列II」、「永護保障計劃」、「永護保障計劃（守護版）」、「永延保障計劃」以及「生命雋富保」。優質退休生活除了需要穩定收入外，亦需要有完善的意外保障，新推出的「常守護意外保障計劃」，投保年齡上限達75歲，保障至80歲，專為樂齡人士而設的專屬意外保障更涵蓋骨折保障、深切治療現金及交通現金津貼，全方位守護退休生活。
專業培訓提升 應對銀髮浪潮
為迎接高齡化社會，Sun Life永明致力提升理財顧問專業水平，因而與本地大學合辦「360 退「優」策劃大使」認證課程，旨在增進理財顧問對退休策劃方案及銀髮族的法律知識，確保客戶獲得專業、貼心服務，全面滿足退休規劃需求。
（資料及相片由客戶提供）