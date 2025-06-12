Sun Life永明360退「優」策劃方案　打造無憂退休生活

香港作為全球最長壽城市之一，退休規劃的重要性不言而喻。然而，據永明金融調查顯示，近半數港人僅距離退休五年內才開始規劃退休生活開支，更有17%受訪者表示毫無準備。為了應對人口高齡化加劇，Sun Life永明推出「360退『優』策劃方案」，攜手香港按揭證券有限公司，為客戶提供保單逆按及安老按揭計劃轉介服務，配合多元化產品與服務，助港人建立穩健財務根基。此方案更於《01企業金勳大獎》獲得「傑出退休產品」，力證其產品及服務質素卓越。

創新產品服務 滿足多元需求

Sun Life永明產品多元化，針對不同年齡層的退休需求量身定制。例如「萬年青‧星河尊享計劃」升級後提供六種保單貨幣選項，增強靈活性。同時，「eSun寶」健康管理平台為合資格客戶提供從診斷到康復的全面醫療支援；針對香港愈來愈多居民選擇在大灣區退休的趨勢，更特設「尊貴客戶中國內地陪診服務」，為合資格客戶提供免費導航與陪診，滿足客戶退休後的跨境醫療需求。香港永明金融首席產品研發及策略師李慶斌表示：「我們深深明白退休生活是一個非常重要的人生階段，因此我們致力了解客戶不斷演變的退休需要，在設計產品時優化客戶體驗，務求推出創新及貼心的產品，幫助他們實現理想的『第二人生』。」他舉例說，Sun Life永明的合資格延期年金計劃是市場上唯一以歸原紅利形式派發年金，每一元已公佈的歸原紅利將轉化為每月一元的保證每月年金，直至保單期滿。這種獨特的歸原紅利機制不僅讓年金領取人的財務增長更穩定，還能讓他們逐步、穩健地達到預期的退休目標。

此外，Sun Life永明與香港按揭證券有限公司合作，就保單逆按計劃及安老按揭計劃提供轉介服務，藉此為客戶提供穩定收入以提升退休生活質素。保單逆按計劃之合資格壽險產品涵蓋「卓裕人壽系列II」、「永護保障計劃」、「永護保障計劃（守護版）」、「永延保障計劃」以及「生命雋富保」。優質退休生活除了需要穩定收入外，亦需要有完善的意外保障，新推出的「常守護意外保障計劃」，投保年齡上限達75歲，保障至80歲，專為樂齡人士而設的專屬意外保障更涵蓋骨折保障、深切治療現金及交通現金津貼，全方位守護退休生活。

（左起）香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟女士、香港永明金融有限公司首席代理分銷戰略及發展總監田宇軒先生及香港永明金融有限公司產品研發部主管文德名先生於早前的媒體發布會上推出「360退『優』策劃方案」。

專業培訓提升 應對銀髮浪潮

為迎接高齡化社會，Sun Life永明致力提升理財顧問專業水平，因而與本地大學合辦「360 退「優」策劃大使」認證課程，旨在增進理財顧問對退休策劃方案及銀髮族的法律知識，確保客戶獲得專業、貼心服務，全面滿足退休規劃需求。

（資料及相片由客戶提供）