友邦保險首季新業務價值上升13%　至14.97億美元

友邦保險(1299)發布公告，友邦保險2025年第一季的新業務價值增長13%至14.97億美元，代理及夥伴分銷渠道均錄得增長。友邦保險無可比擬的專屬「最優秀代理」的新業務價值增長21%至12.18億美元，傳統保障和分紅產品均錄得非常強勁的增長。公司透過專注執行友邦保險的策略，帶動代理生產力上升，活躍代理人數增加8%，以及新入職代理人數增加9%。代理渠道佔本集團2025年第一季的整體新業務價值逾75%。

夥伴分銷的新業務價值上升2%至3.97億美元，反映友邦保險香港業務的獨立財務顧問和經紀渠道，以及友邦保險中國業務的銀行保險渠道，謹守財務紀律。在中國內地以外地區，公司的銀行保險業務錄得21%的新業務價值增長。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「友邦保險建基於2024年的卓越業績，在2025年第一季保持增長勢頭，錄得15億美元的新業務價值，較去年創新高的季度表現上升13%。我們能夠持續及有規模地把握盈利性的新業務機遇，實有賴本集團高度多元化及強韌的業務模式，以及市場對友邦保險產品和服務與日俱增的需求。」