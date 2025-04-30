歷史首次！騰訊登頂公募基金第一重倉股　這4隻也上榜前20大

公募基金抱團港股，騰訊﹙0700﹚登頂成為公募基金頭號重倉股，這也是港股史上首次成為「榜一大哥」。

5港股登公募重倉市值TOP20

騰訊近五年最大的公募基金買家是易方達張坤管理的產品，但最近兩個季度張坤的減持，主要因騰訊股價上漲超出上限導致的被動賣出。

主動權益基金大手筆加倉港股。截至一季度末，主動型基金持有港股重倉股規模為3,140.52億元，較上季度末增加32.20%，港股倉位由14.52%提升至19.10%。

今年一季度，公募重倉市值TOP20的股票中，有5隻是港股：騰訊、阿里巴巴-W﹙9988, 、中芯國際H股﹙0981﹚、小米集團﹙1810﹚、中國移動﹙0941﹚。

寧德時代退居次席，貴州茅台重回前三大重倉股。

DeepSeek引領中國科技資產價值重估，騰訊、阿里成為市場的寵兒。﹙資料圖片﹚

重倉股折射出中國經濟結構轉型脈絡

公募基金重倉股裏，都藏着時代的註腳，折射出中國經濟結構轉型的脈絡。

2003-2004年，重化工業時代，中國成為全球製造業中心，「五朵金花」（鋼鐵、汽車、石化、能源電力、銀行）是最耀眼的存在。

2005-2009年，城鎮化加速，地產產業鏈崛起，銀行、地產成為彼時的核心資產，煤炭、有色也深深印刻着高增長時代的鮮明烙印。

2012-2016年，經濟轉型升級，新興產業迅速發展，計算機、傳媒行業站在風口之上。

2018年以來，去槓桿給重資產行業帶來重創，科技創新與消費升級，既是突破困境的關鍵，也是未來發展的出路。

2025年，DeepSeek引領中國科技資產價值重估，騰訊、阿里成為市場的寵兒。

在公募基金重倉股的江湖裏，有新賽道崛起，也有舊題材的落幕。有從眾星捧月到無人問津，也有「新貴」持續霸榜。

歲歲年年花相似，年年歲歲人不同。一個時代的落幕，是另一個時代的開始。順大勢，成大器。