大家樂盈警　料全年少賺最多三成　受經濟不景和消費情緒低迷影響

大家樂(0341)發盈警，預期截至2025年3月31日止財政年度錄得之股東應佔溢利，相較截至2024年3月31日止財政年度之股東應佔溢利3.3億元下降不超過30%。

集團指，受經濟不景和消費情緒低迷影響，香港及中國內地的餐飲業在回顧年度表現大幅回落。香港市民外遊消費的趨勢令客流量下滑，加上中國內地市場的激烈價格競爭，進一步惡化了行業環境，對集團回顧年度的盈利表現帶來顯著壓力，尤以下半年傳統節假日旺季期間對速食及休閒餐飲業務的影響最為明顯。

面對逆境，集團加大力度，提升各項應對措施，集中推出高性價比產品、調整餐單組合和推廣皇牌產品，並加強會員忠誠度計劃以刺激消費和提升銷售。推進數碼化和自動化仍為集團的核心策略，藉此提升顧客體驗、提高生產力和工作效率，同時優化成本控制以保障利潤。儘管市場環境困難，集團中國內地業務展現出韌性，有效維持合理的利潤率，並穩步拓展大灣區的分店網絡。

大家樂表示，明白香港及中國內地餐飲市場環境已出現根本性轉變，並漸趨成為新常態。集團正因應新的營運環境，積極強化業務模式，注重提升營運效率、靈活性和敏捷性，以快速適應不斷轉變的顧客消費行為和市場需求。集團將持續優化分店網絡，開拓新店舖模式，在具潛力的地點尋求發展機遇，並整合表現欠佳的門店。憑藉集團多元化的業務組合，全面滿足不同客戶需求，以及在香港及大灣區穩健發展的平台，集團有信心能夠應對當前挑戰，並在新的市場常態中實現持續增長與發展。