誰是4月電動車新勢力？　零跑勇奪銷冠　小鵬大增273%

五一不打烊！今日，多家新勢力車企公布4月交付量數據。

整體來看，雖然市場競爭愈發激烈，但各大車企交出的成績單依舊十分亮眼。

那麼，4月新勢力卷王是誰呢？

在五大新勢力中，零跑汽車以超4萬輛的成績遙遙領先，小鵬大增273%位居第二，理想排名緊隨其後，小米穩居第四名，蔚來則以第五墊底。

零跑汽車4月交付量第一名，共交付41039台。

零跑，領跑

零跑汽車4月交付量第一名，共交付41039台，按年增長173%，再寫增長新篇。此前3月，零跑汽車已以37095輛的成績，首次超過理想奪得銷冠。

目前，零跑汽車已成為國產新勢力中的超強黑馬。而其增長迅猛的背後，主要得益於其B系列車型的推出。尤其是4月10日上市的零跑B10，上市僅半個月就實現了萬輛交付。

數據顯示，4月2日，零跑汽車宣佈零跑C10累計交付量突破10萬台。4月10日，零跑B10正式上市，全國指導價9.98萬元起，上市16天，10000台量產下線。

對於4月的成績，零跑汽車表示：以全新勢能，市場表現力再次實現躍升。

未來，零跑將始終堅持更高配置、更優品質、好而不貴的造車理念，深度洞察用戶需求，持續創新，推動智能化全面發展，引領綠色、智慧、高效的未來出行方式。

小鵬「殺瘋了」

「蔚小理」中，小鵬汽車表現最為強勁，4月共交付新車35045台，按年增長273%，按月增長6%。同時，也是唯一一個連續6個月交付量超過3萬台的新勢力車企。

近兩個月，小鵬汽車的增幅可謂驚人。此前3月，小鵬交付新車33205台，按年增長268%。

今年前4個月，小鵬汽車累計交付新車共129053台，按年增長313%。

理想汽車

4月交付新車33939輛，按年增長31.6%，較3月36674輛交付減少2735台，降幅7.5%。

截至2025年4月30日，理想汽車歷史累計交付量為1,260,675輛。

理想汽車董事長兼CEO李想表示，理想在20-50萬元區間為家庭用戶提供了豐富選擇，已連續三個季度獲得20萬元以上SUV銷量冠軍。

其中，理想L7和理想L8兩款車型累計銷量佔據30萬至40萬元中大型SUV銷量榜首，理想L9獲得40萬至50萬元大型SUV銷量冠軍。

蔚來

4月交付新車23900台，按年增長53%，按月增長58.9%。其中，蔚來品牌交付新車19,269台；樂道品牌交付新車4,400台。

截至目前，蔚來公司已累計交付新車737,558台。其中，蔚來品牌累計交付新車697,385台；樂道品牌累計交付新車39,942台。

小米汽車

今年來快速崛起。4月交付超28000台，按月3月29000台下滑3.4%。

今天，雷軍微博也官宣小米汽車4月成績，並透露小米SU7 Ultra雙風道前艙蓋版已經開始陸續交付。

與此同時，小米汽車4月新增34家門店，全國74城達269家，5月還將再覆蓋8城、新增29家。

另外其他車企數據顯示，阿維塔4月銷量11681台，按年增長122.6%；嵐圖汽車4月銷量10019輛，按年增長150%；極氪4月銷量按年增長18.7%。