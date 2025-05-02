中美角力對中資科技股衝擊如何？　瑞銀拆局　維持「中性」觀點

中美關稅戰，衝擊實體經濟，對科技行業影響如何？瑞銀財富管理投資總監辦公室撰寫有關中國互聯網板塊的報告則指，鑒於宏觀經濟和地緣政治的不確定性仍揮之不去，對中國科技板塊仍持「中性」觀點。

瑞銀指，中國互聯網行業主要由內需驅動，出口業務敞口有限。（Reuters）

中國互聯網行業由內需驅動 出口業務敞口有限

關稅對科技行業營收有多大影響？總體而言，報告認為，美國關稅上調對中國互聯網公司營收的直接影響有限，僅為低個位數。但倘若中國經濟大幅走軟並導致消費下滑，將對該行業造成間接影響。

同時，中國互聯網行業主要由內需驅動，出口業務敞口有限。即使是在海外擁有電商和遊戲業務的部分公司，其海外營收佔整體業務的比重也不算高。儘管中美之間的衝突可能已從貿易蔓延至金融領域，但自4 月初的低點以來，中國科技股的反彈幅度仍比美國科技股高出4 個百分點，年初以來跑贏美國科技股25 個百分點。

報告又稱，儘管中國互聯網企業的直接國際業務敞口有限，但由於外資持股比例相對較高，因此該行業仍然容易受到中美地緣政治局勢變化的影響。有鑑於此，頭部互聯網公司可能仍被視為與中國整體形勢密切相關的題材。

以ADR形式在美上市的中國大陸公司佔MSCI中國指數的權重為25%。﹙資料圖片﹚

強制退市風險 應比市場擔心的小得多

另邊廂，市場亦關注中概股退市的風險。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指出，儘管中美兩國早在2022年底就達成了審計監管合作協定，但在中美緊張局勢加劇之際，中概股退市風險再度浮現。雖然具體時間難以預測，但仍應全面審視這一風險對整體中國股市的潛在影響，尤其是中概股雲集的科技板塊。

以ADR形式在美上市的中國大陸公司佔MSCI中國指數的權重為25%，其中頭部公司已尋求在香港進行二次上市或雙重主要上市。MSCI中國指數涵蓋的ADR公司中逾80%已實現雙重上市。因此，強制退市風險應該比市場擔心的要小得多。為避免被迫退市，這些公司可尋求在香港上市，香港財政司司長陳茂波已指示香港交易所和香港證監會為中概股回流做好準備。

香港已經建立了促進海外上市公司赴港雙重或二次上市的監管框架。報告認為，如果發生被迫退市，赴港上市進程將有望加快，而香港股市將受益於潛在的二次上市浪潮。

H20晶片出口限制，受影響最大的行業將是數據中心運營商和國內伺服器或GPU板製造商。（Reuters/資料圖片）

H20晶片出口限制 三類企業影響大

至於潛在的H20晶片出口限制影響幾何，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，新規定要求企業需要事先獲得美國政府的許可，才能在特定國家/地區建立計算能力，這意味著在這些國家/地區建造數據中心的公司將面臨重大延誤。

該措施旨在限制中國大陸獲得先進的人工智能硬體，但對中國主要科技公司的短期影響料有限，因這些公司已經儲備了大量高性能晶片，以應對更嚴格的監管。

受影響最大的行業將是數據中心運營商和國內伺服器或GPU板製造商，其在獲得尖端GPU方面可能面臨挑戰。相比之下，國內半導體公司受到的影響可能有限，因其致力於當地語系化且本土解決方案需求料將持續增長，為企業發展帶來支援。