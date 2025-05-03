港元強勢金管局逾4年首接錢　專家稱涉4原因　惟短期內難減貸款息

港匯近期處於強勢，更於周六（3日）凌晨升穿7.75，觸發強方兌換保證，金管局更從市場上承接等同於逾465億港元的美元沽盤，是自2020年底以來首次，促使本港銀行體系結餘於下周三（7日）時增至913億元。

有市場人士指出近期港元強勢，與港元拆息回升﹑市場對美國聯儲局減息存有憧憬，以及本港新股市場轉趨活躍等因素帶動，預料市場上的美元沽盤僅屬短暫，規模大約1,000億元。



金管局逾4年來首接錢

金管局於紐約交易時段承接美元沽盤後，亦有發出回應。發言人指出﹕「對上一次觸發強方兌換保證是在2020年10月28日。近期港元偏強主要由於股票投資相的港元需求增加，支持港元匯價。同時多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強」。當局又表示會密切留意市場勢動態，確保港元市場有序運作。

滙豐環球早已預期港元觸及7.75水平

其實近期港匯強勢早已引起市場人士關注，大行更預期港元有機會短暫觸發強方兌換保證。滙豐環球日前發表報告，已預料美元兌港元在短期內可能面臨下行壓力，甚至短期觸發7.75強方兌換保證水平。該行指出這與本港潛在大型新股招股活動，以及上市公司派息活動疊加情況下，短暫影響港元流動性。特別是本港銀行體系結餘已處於不足450億元水平。

報告進一步指出，從歷史經驗來看，上市公司為每年6月至8月的派息旺季而增加港元需求，港元會在第2季出現走強趨勢。該行又指出由於本港上市的大型金融機構安排在今年5月﹑6月派發股息，而非7月至8月，因此派息高峰期提早至5月﹑6月。

對於港元再次觸及7.75水平，綜合市場人士意見，與近日港元拆息回升﹑本港潛在大型新股上市活動，以及中資企業即將派發股息等因素有關，與大行的見解吻合。

臻享顧問董事總經理王良享指出，有4個原因促使港元處於強勢。（資料圖片）

王良享﹕4大原因推動港元強勢

臻享顧問董事總經理王良享指出，有4個原因促使港元處於強勢。

1. 特朗普關稅政策牽動美元資產的分散風險。本港或內地投資者可能減少持有美元資產，換成港元停泊香港。北水從今年年初亦不斷增持港股，令港元走強。

2. ⁠近來香港短期銀行同業拆息回升。如7天期本港銀行同業拆息（Hibor）從4月初的3.1厘回升至周五（2日）的4.1厘。同時不排除有興趣參與本港IPO的外國投資者覺得利率偏高，不借港元而選取購買港元；

3. ⁠政府公佈三月份香港出口達4,560億元﹑創3年新高。出口商收入換成港元，部份出貨給香港的外商或內地商戶可能在中、美貿易戰未明朗時仍將資金轉放港元於香港，提升港元需求；

4. ⁠香港上市中國企業有一在部份在第二季度派發未期股息，增加港元需求。

料未來1個月金管局仍會接錢

被問及日後金管局會否承接較大規模的美元沽盤時，王良享認為金管局在未來一段時間再接美元沽盤應該不會太多，今次接貨可能亦因為與五一假期內外匯市場流動性不太充足。畢竟美國6月減息機會因為就業市場未轉弱而下跌，同時美國亦非大降息或重啓量寛。他預料未來一個月將有機會接200億至400億元左右。

王良享又指出美息高企，制約港息下降幅度，但銀行體系結餘上升，令短期拆息趨降香港銀行。預期香港銀行拆息原則上會跌，但跌幅會集中在很短期限，例如隔夜及7天期利率。由於香港短期利率下跌暫時與股、樓關係不大，反而股市與美國關稅與內地刺激政策關連性較高。樓市方面則有待消化存貨，但起碼會有短期支持作用。他又預期本港銀行港元貸存比亦下跌至15年低的73.5，香港銀行有機會提供更多優惠，及繼續提供較低短期利率。

獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，相信主要是港元拆息升推動港元轉強原因。（資料圖片）

盧楚仁﹕利率下調有利資產市場

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁指出，相信主要是港元拆息升推動港元轉強，而另一邊的美元炒減息所導致港元兌美元強勢，而且新股招股轉趨活躍對港元需求多的影響。他又預期估計這情況只屬於短暫，這些美元沽盤估計亦不會超過1,000億元。他又預期香港銀行體系結餘增加令銀根寬鬆有機會令拆息回落有機會帶動整體利率下調，而利好資產市場。

聶振邦﹕港匯強勢利好股樓

博威環球證券金融首席分析師聶振邦指出，美元兌港元於今年2月3日高見7.7956，繼而在2月12日高見7.79365，形成「雙頂」，之後漸見下行。參考港股大市成交金額約2月7日上破2,000億元，自2月3日起交投已逐步增加，證明是市場對港股後市向好信心增強，資金流入港股，令港匯走強。至於美國宣佈「對等關稅」前，於4月3日港匯收報7.77795，較2月12日的7.79365，不足兩個月港元累升逾0.20%，期內除了3月26日 (約1,998億元)，每個交易日港股成交額均逾2,000億元，證明關稅戰陰霾之下，資金繼續流入港股。他又指出自4月3日起港匯急速走強，美匯則在4月3至21日不斷走弱，於4月23日起徘徊在98.9至100.3元之間靠穩，但較2月3日高位於109.885，已累跌約一成，反映本身美元自2月初開始跌勢已形成，4月初的「對等關稅」消息，只是加速美元下跌因素，就算沒有此消息，美元也應落到去年12月上旬的105水平，才見支持。

聶振邦認為滬上阿姨（2589）的新股招股已於周五（2日）截止認購，孖展超購逾3,400倍，凍資逾940億元，應是港匯強勢主因。參考目前已通過港交所聆聽的潛在新股有5隻，另見杭州六小龍之一的群核科技，以及大型A股寧德時代有望於第二季在港上市，反映港匯仍有走強空間，意味著金管局仍要接美元沽盤，預期於第二季完結，銀行體系結餘有望超過1,200億元。

他又指出港匯走強對本港股市及樓市有正面幫助，考慮到目前港匯走強屬短期資金帶動，相信股市比樓市受惠較多。至於銀行會否提供降低貸款利率的行動或其他優惠，暫看機會不大，皆因認為銀行要為美國可能6月減息作準備，預期屆時跟隨下調最優惠利率。他又指出隨著本港交稅季節將至，銀行或會推出稅務貸款優惠；但認為是每年恒常推廣，與港匯走強無關。