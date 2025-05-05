原油期貨曾挫近半成　OPEC+決定再次大幅增產　增添供應過剩擔憂

周一亞洲早盤原油期貨重挫，OPEC+在周末會議上決定再次大幅增產，這在貿易戰衝擊需求之際加劇了對於原油供應過剩的擔憂。

布倫特原油期貨一度大跌4.6%，逼近每桶58美元，WTI原油期貨接近56美元。OPEC及其盟友在周六的會議上決定自6月起增產41.1萬桶/日，旨在懲罰不遵守產量協議的成員國。

據《彭博》報道指，OPEC+在4月份也宣布了類似的增產規模，當時該組織出人意料地決定將5月增產規模提高至原計畫的三倍。以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+聯盟一直在逐步撤銷長期的減產措施，之前的減產政策原本旨在支撐油價，但卻導致該組織的市場占有率被競爭對手蠶食。

報道又指，據代表透露，在此次會議結束後，沙烏地阿拉伯暗示未來可能會繼續採取類似規模的增產措施。

今年以來，原油價格大幅下跌，觸及四年最低。美國總統特朗普發起的貿易戰威脅全球經濟成長，打擊投資者信心，削弱了能源需求。OPEC+的政策大轉向進一步加劇了原油拋售，使原油成為今年以來表現最差的大宗商品之一。

ICIS石油分析主管Ajay Parmar表示，OPEC+的增產規模「根本無法被市場所吸收」，並稱，需求成長疲軟，尤其是在最近關稅戰的情況下，布倫特原油價格勢將進一步下跌。