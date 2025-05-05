台幣兌美元1個月升逾一成！　台央行總裁下午舉行記者會說明市況

繼上周五大幅升值後，台幣兌美元周一上午強勢升破30元整數關卡，並一度升至近三年來高位，交易量更是創下2008年以來最大。計及今日升幅，台幣短短一個月從33暴升到衝破30大關，升幅逾一成，已引起官方關注，台灣央行此後發布通知，總裁楊金龍將於下午4點半舉行記者會說明市況。

隨著美國總統特朗普對於中國關稅態度有所緩和、美元走軟等因素，大幅激勵市場情緒，台幣於上午盤中一度上漲至29.59元，至2022年6月以來最強；最大漲幅4.75%，更為1988年6月以來最大。市場高度關注楊金龍在記者會上的談話。

分析指台灣央行沒有干預匯率

法國巴黎銀行大中華外匯及利率策略主管王菊表示，台灣央行迄今似乎沒有干預匯率，這引發外界猜測這波台幣升值涉及與美方貿易協議，使得出口商陷入恐慌，本地壽險公司對沖不足，股票相關的資金外流已經停止。

據彭博報道，根據交易員表示，出口商以及散戶投資人的美元賣壓十分沉重，美元買盤則相對稀缺，使得台幣飆漲。央行官員上周五稱，有與外資及出口商溝通分批賣出美元，但是央行溝通對象以大型出口商為主，無法抵消中小型出口商的拋售潮。

台北時間13:05，據台北外匯行情，台幣兌美元上漲3.5%，報29.98元台幣。截至中午12:00的半日成交量26.34億美元，創2008年以來同時段新高。

台股周一曾跌逾2%

彭博報道又指，台幣激烈的波動也吸引一般民眾的注意力，周一上午包括國泰世華銀行、台新銀行等多家銀行的行動銀行App出現當機的狀況。兩家銀行書面回應指出，主要是查詢匯率以及換匯需求遽增所致。

彭博行業研究亞洲外匯與利率策略師趙志軒受訪預計，在台灣央行有更明確的行動之前，市場會繼續測試底線。

根據特朗普最新說法，最早可能在本周與一些國家達成貿易協議，這為尋求避免美國提高進口關稅的貿易夥伴提供了緩解的前景。台灣行政院在周六發布新聞稿指出，已與美國舉行對等關稅等經貿議題首輪實體磋商，雙方同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

台股周一最深跌至逾2%，但隨後跌幅收窄，終場收跌約1.2%；台積電一度跌逾2.8%。台股前一個交易日在外資大額淨流入的推動下收漲逾2.7%。