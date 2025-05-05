港元又觸及強方兌換保證　金管局再入市　向市場注入近百億港元

港元今日﹙5日﹚連續第二個交易日觸及強方兌換保證水平，金管局再入市。

在聯匯制度下，金管局將港元匯率維持在7.75至7.85的交易區間內，惟一如不少亞幣，港元近日強勢，兌美元今日盤中再升至其交易區間上限，即7.75水平。由於港元匯價觸及強方兌換保證，金管局繼上周五「接錢」後，今日午後再行動，於本港交易時段在市場買入美元，沽出約95.32億港元﹙約12.3億美元﹚。

上周五，金管局已賣出了約470億港元（約合60億美元），以捍衛港元聯繫匯率制度，為該局五年來首次買入美元。上述兩次行動，本港銀行體系結餘周三﹙7日﹚將上升560.71億元至約1,008億元。

金管局上一次干預是在2022年，當時是為了捍衛匯率區間的弱端而出售了美元。

台幣短短一個月升逾一成

由於美國總統特朗普的關稅政策引發了對「美國例外論」的質疑，並加劇了對全球最大經濟體前景的擔憂，美元在近幾個月持續走弱，亞幣強勢。

其中台幣繼上周五大幅升值後，兌美元今日上午強勢升破30元整數關卡，並一度升至近三年來高位，交易量更是創下2008年以來最大。計及今日升幅，台幣短短一個月從33暴升到衝破30大關，升幅逾一成。