外匯基金｜首季投資收益672億元　港股收益164億元

外匯基金公布今年首季錄得投資收672億元，按年增7.8%。



當中來自港股投資收益164億元﹑來自債券投資收益406億元，來自外匯投資收益130億元，來自其他股票投資虧損28億元。

金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會內指出，港元會否繼續處於強方兌換保證，以及再次承接美元沽盤，要視乎南向資金會否繼續流入，以及未來兩項活動，即新股招股及企業派息等情況。

他又指出目前投行﹑投資者趨向避險，套息活動不如以往強。若資金繼續流入，預料利率會降低。

金管局總裁余偉文表示，。（資料圖片）

余偉文﹕外匯基金投資幣種已較以往分散

被問及外匯基金投資組合會否更多元化時，余偉文外匯基金是分為支持組合及投資組合。其中支持組合是為了在聯繫匯率制度下支持港元，因此持有的資產為短期及高流動性的美元資產。投資組合是追求長期回報。截至去年底，整體而言，美元資產佔外匯基金比率79%，而以往數年的比率為逾90%。他又指出近年已將部份投資分散至英鎊﹑人民幣﹑歐元及日圓等幣種，同時有關投資組合內，包括股票﹑債券及私募基金。

他亦指出4月美債出現波動，除受到關稅戰影響外，亦因為對沖基金以槓桿進行對沖交易，當在市場出現風險將倉位平倉﹑沽出美債，導致債價下跌。惟他強調外匯基金的投資組合已不斷分散投資，同時已將手上持有的美債年期縮短，較受波動的美債為較長期的債券。