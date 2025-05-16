中小企｜「健康工房」以科研傳承中醫智慧　銀行助力拓展全新商機

廿四味、夏桑菊、五花茶...這些幫大家清熱解毒、解燥消暑的涼茶伴著香港人的成長，大家更可以隨手在便利店就買到樽裝涼茶。但其實涼茶曾經只可在傳統涼茶鋪飲用，有份把涼茶變身成現代健康飲品的健康工房創辦人吳紀嬅(Jenny)表示：「中醫講究『治未病』，我們希望將這份五千年歷史的中藥醫理智慧融入現代生活。」從傳統涼茶舖到各個鐵路站、商場都可見的連鎖品牌，健康工房不僅見證香港涼茶文化的演變，更在滙豐銀行支持下，以科研創新推動中醫藥現代化。一同見證了健康工房的創新歷程的滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍（Christina），今次與Jenny一起走入郊野公園，一邊呼吸新鮮空氣，一邊分享雙方攜手合作，共同推動涼茶現代化的經驗。



以科學驗證古方 現代演繹傳統涼茶

健康工房破舊立新，分店逾20間，把傳統涼茶舖改革成現今的連鎖式健康養生品牌，讓更多人方便快捷地享用到高品質涼茶。

健康工房的前身是同治堂，創立於1989年，當時售買傳統涼茶。於2000年，Jenny建立健康工房取代同治堂，Jenny 回憶道：「多年前父親患癌，因服食龜苓膏而得以紓緩病況，這令我對中醫藥療的功效深感佩服，於是開始思考如何以現代西方技術結合傳統中醫藥理，研發出更易於被大眾接受的產品，這也是健康工房的起源。」Jenny同時指這經歷讓她看見中醫藥的力量，決心用科學驗證古方價值。」她帶領團隊以「神農嘗百草」精神，將傳統涼茶標準化，更聘請體質學家研發產品。「我們在包裝及小冊子標明各款中藥及食療的好處，讓消費者明白食物的性味與體質的重要性。」滙豐工商金融主管Christina感嘆：「我仍清楚記得當年你們決心將「健康工房」發展成連鎖店，並開設網店，同時在產品包裝上詳細列明資料，教導大家如何正確飲用涼茶，從而令大眾對涼茶鋪的固有印象有很大改觀。」

健康工房創辦人Jenny（圖左），與滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管Christina（圖右）一起在郊野公園，回憶多年來一起合作的點滴，暢談涼茶現代化的發展歷程。

以革新思維開拓新一代市場

健康工房成功將街坊涼茶提升為科學養生概念，這種轉型需要極大勇氣。Christina問及健康工房為何積極與大學研發新產品及開托年青人市場，Jenny笑着說：「這是必須要做的。現在的科技日新月異，可以開拓許多從前未知的領域，讓中草藥發揮更大的效用。所以我們投入大量資源與大學合作研究，例如在 2000 年初，我們與『冬青之母』胡秀英教授合作，由她帶領研發出無需烹煮即可退熱、消除急性喉炎、緩解感冒症狀的三冬茶；我們也與本地著名大學合作研究雞血藤，發現它對預防流感有顯著功效。在這個科學時代，年輕一代的認知非常重要，『知其言，知其所以言』。這樣才能讓這門生意，讓中醫學傳承下去。」

健康工房於1999年，與中文大學及工業貿易署合共投資1,000萬元以可持續發展的現代涼茶展開研究，成功研發出治感冒中成藥「三冬茶」。

銀行提供全方位金融支持 應對資金挑戰

健康工房的成功，除了歸功於其創新的理念，穩健的財務策略亦是關鍵。第二代接班人 Jimmy坦言：「研發一盒雞血藤喉糖需時三年，資金壓力很大。滙豐的中小企貸款計劃成為我們重要的後盾，不僅支持我們與大學合作研發三冬茶等創新產品，更協助我們解決開店時的現金流難題。」他接著分享：「要增加銷售點，開設更多分店，為尋找合適的店舖租用，很多業主都會要求三個月按金，當時全靠滙豐為我們開立銀行擔保書，業主才同意免卻按金，令公司現金流更為靈活，可以升級機器，購入更多優質原材料。同時，我們許多原材料都需要環球採購，例如來自日本、印度、台灣等地。我們一直使用滙豐的商務「網上理財」服務進行電匯，既方便快捷，又安全可靠。」

Jimmy盛讚滙豐的商務「網上理財」服務介面，方便易用，省卻不少時間和人力成本，讓團隊可以更專注於產品研發和市場拓展。

對於Jimmy的讚賞，Christina 也感謝健康工房的信任：「滙豐十分理解中小企業凡事都需要親力親為，所以我們也希望簡化程序，讓網上理財介面更加易用，讓中小企業有更大的發展空間。因為中小企業是香港的命脈，而且為香港帶來許多創意和活力，我們非常珍惜。」

調和傳統與創新 滙豐續助力開拓ESG新路

健康工房為大眾提供不同健康養生產品，包括健康茶、感冒茶、藥饍糖水、滋補湯包及療效龜苓膏等，不斷推陳出新。

Jenny以中醫理論比喻銀行的角色：「滙豐就像處方中的甘草，既能調和我們擴張的節奏，其全球網絡更幫助將香港涼茶推廣至海外華人市場。」Christina回應道：「健康工房這類重視文化傳承、有願景的中小企，滙豐都會支持，更期待可以一起成長。」

展望未來，Jimmy拿起最新推出的環保樽裝涼茶表示健康工房的的草藥和食材都源自大自然，所以希望能盡力回饋自然環境，他指：「我們希望在 ESG 方面做得更多，例如採用不含塑化劑的環保膠樽，回收膠樽製作環保袋，鼓勵顧客使用保溫瓶，未來更計劃以環保建築的概念設計新店。」他相信，永續發展的理念不僅能保護環境，也能讓健康工房走得更長遠。

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（資料由客戶提供）