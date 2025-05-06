廉署起訴華記環球上市4名審計人員　串謀造假賬

廉政公署就一宗會計師事務所員工涉嫌收賄的貪污調查，日前（5月2日）落案起訴該會計師事務所及其同系公司共四名審計及顧問人員，控告他們涉嫌為一間澳門建築公司製備虛假會計師報告，顯示其業務有穩定增長，串謀詐騙港交所（0388）批准其上市申請。4人又涉嫌串謀三名親屬隱瞞身分在該建築公司的首次公開招股中認購該公司的配售股份。7名被告明日（5月7日）在東區裁判法院應訊。



四名涉案審計及顧問人員年齡介乎36至46歲，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。案發時，林瑞美及蕭婉珊分別為匯聯會計的首席審計師及審計經理；而陳偉麟及黃逸中則分別為匯聯會計的同系公司匯聯企業的助理及經理。當中蕭婉珊及黃逸中為註冊會計師。

四人與三名親屬另被控一項串謀詐騙罪名，該三人分別為林瑞美的丈夫李文向及大伯李建設；以及黃逸中的姐姐黃穎雯，年齡介乎46至50歲。

七名被告已獲廉署准予保釋，案件明日在東區裁判法院提訊。控方稍後將申請轉介本案到區域法院答辯。

華記環球2019年10月獲批上市

案發時，華記環球是一間澳門的建築公司。華記環球於2016年10月委聘匯聯會計擔任其申報會計師，為其製備會計師報告以用於申請在港交所主板上市。涉案四名審計及顧問人員均被指派製備該報告，以及就華記環球於2016年1月至2019年4月期間的財務狀況進行審計工作。

華記環球的上市申請於2019年10月獲港交所批准，該公司於同年11月進行首次公開招股，高鉦証券為其中一間股份配售代理。華記環球其後於2023年9月被除牌。

其中一項控罪指，案中四名審計及顧問人員涉嫌於2016年10月至2019年11月期間，串謀華記環球的主席等人欺詐匯聯會計的董事和港交所，虛假地表示由他們製備的會計師報告，準確地反映華記環球的財務狀況，致使該名匯聯會計董事為報告背書及將報告提交予港交所，導致港交所批准華記環球在主板上市的申請。

另一項控罪指於2019年10月至2021年4月期間，該四名審計及顧問人員涉嫌與同案三名親屬及華記環球的主席等人，串謀欺詐高鉦証券，致使高鉦証券向李建設及黃穎雯等人配發合共5,888,000股華記環球的配售股份。

華記環球主席涉向相關人士提供150萬報酬

有關人士涉嫌偽稱李建設及黃穎雯等人是獲配發華記環球配售股份的最終實益擁有人、他們獨立於華記環球、並非由華記環球提供資金或服從於華記環球指示收購或出售配售股份的人士。

香港廉署接獲貪污投訴而展開調查，調查發現，涉案四名審計及顧問人員涉嫌為華記環球製備虛假會計報告，以顯示其業務有穩定增長，以助該公司申請在港交所主板上市。華記環球主席其後涉嫌向有關審計及顧問人員及其家屬提供150萬元報酬，供他們在華記環球的首次公開招股中認購其配售股份。

相關貪污調查仍在繼續進行，廉署會向律政司徵詢進一步法律意見後，不排除加控涉案人其他罪行或檢控其他涉案人士。