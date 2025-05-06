負資產宗數重上4萬宗　金管局稱港銀按揭逾期還款率仍處低水平

截至3月底，本港首季負資產住宅按揭貸款宗數40,741宗，按季增加逾6.1%，創2003年底以來最高。金管局副總裁阮國恒強調，銀行的住宅按揭逾期還款比率仍處於約0.1%的相當低水平，當中亦主要涉及按保計劃下的高成數按揭個案，有關個案亦對借款人提出自住和穩定收入等額外要求，有助保障還款能力，認為毋須對負資產情況太悲觀。



他又指，目前商業房地產貸款佔本港銀行貸款總量近15%，並強調銀行不會因為抵押品價值下跌就追收貸款（Call Loan），主要視乎借款人是否有能力還款，認為相關風險仍然可控，並重申已投放相當多監管資源關注香港商業房地產及內地房企在內的風險敞口。

料資金入港將帶動拆息向下

阮國恒說，近年本港銀行信貸收縮，並非銀行收緊放貸，認為近年內地利息水平較低，部分企業會選擇在內地借貸，為信貸需求帶來壓力。他承認，當前利率環境下港銀貸存比率相對低，希望隨著更多資金流入本港，帶動港元拆息向下，將支持信貸需求。

他又指利率下行會為銀行息差帶來壓力，但亦有利投資活動及收費業務，銀行內部有平衡調節機制，毋須太擔心銀行的收入表現。

百分百擔保特惠貸款壞帳率升至14.8%

另一方面金管局副總裁李達志表示，中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，壞帳率由2月時披露的13.5%，最新升至14.8%，按證公司及銀行會努力管理壞帳或處理債務重組個案。他強調保持還款的企業仍然佔大多數。

李達志表示，借款企業若無依期還款就會列作壞帳處理，銀行會聯絡跟進。

有議員關注擔保計劃被濫用情況，李達志說，政府推出計劃的原意是希望為中小企提供流動性，讓企業有機會「翻身」，如果市況改變企業無法「翻身」，亦會繼續追討欠款。對於有人立心不良，甚至利用虛假文件的申請人，當局會絕不手軟起訴，部分無還款的借款人及擔保人更需要破產，強調會認真處理公帑。

關稅戰下要求銀行延長貿融還款期

此外阮國恒表示，去年第4季特定分類貸款比率較第3季輕微下跌，仍然維持平穩，從監管角度最重要是信貸風險是否可控。目前銀行業撥備覆蓋率65%，連同抵押品市場價值，撥備覆蓋率達145%。

他又表示關稅戰帶來對香港中小企的影響，當局針對特定部分經濟活動範疇，例如進出口，已提出要求銀行適當地延長貿易融資還款期。金管局初步聽到業界反應都是正面。