美股｜道指收市跌389點　納指挫0.87%　Tesla跌1.75%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱將公布藥物關稅，加上迄今未與任何國家達成協議，市場憂慮增加。此外，投資者也關注聯儲局本周議息結果。美股周二（5月6日）下跌，道指最多曾跌459點，至收市仍跌389點。



圖為2025年4月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.42% 恒指夜期高水174點

道指收市報40,829.00點，跌389.83點或0.95%；納指收報17,689.66點，跌154.58點或0.87%；標普500指數收報5,606.91點，跌43.47點或0.77%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.42%。其中，阿里巴巴升0.86%。

恒指夜市期指收報22,837點，升301點，較恒指收市22,662點，高水174點，成交24,184張。

2022年5月3日拍攝的插圖展示莫德納（Moderna）的標誌。（Reuters）

藥業股下跌 Moderna挫12% 禮來跌逾半成

多隻重磅科技股下跌。Tesla跌1.75%、Nvidia跌0.25%、Apple下滑0.19%。Amazon跌0.72%、微軟挫0.66% 。

特朗普表示將在兩周內宣布藥品關稅，藥業股下跌，禮來公司（Eli Lilly）跌5.69%、莫德納（Moderna）挫12.25%，默克（Merck）跌4.59%，輝瑞（Pfizer）股價挫4.21%。

另外，福特汽車（Ford Motor）暫停發布年度業績展望，但股價仍漲3.60%。外賣快遞公司DoorDash跌7.44%，該公司此前公布將收購Deliveroo。