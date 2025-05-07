香港4月PMI報48.3　按月持平　出口訂單跌幅為3年來最差

標普全球香港採購經理指數（PMI）經季節性調整後，4月按月持平報48.3，兩者同為去年7月以來的最低數值，營商環境在過去三個月均按月轉差。綜觀產出、新訂單、就業、供應商供貨時間、採購庫存在內的五大單項指數，皆對4月份PMI數值構成負面影響。 月內，新增訂單量創去年7月以來的最大跌幅，而出口訂單跌幅則見2022年4月以來最差。



至於來自內地的訂單需求也持續偏弱，但跌幅已較3月收窄。調查資料透露，美國開徵關稅的影響、客戶的不確定走向，以及市場競爭加劇，該些因素都拖累銷情。私營企業在三個月內第二度縮減生產，惟4月跌幅並不太大。行業數據顯示，4月以批發及零售業的緊縮程度最為明顯。

私營企業悲觀情緒更強烈

至於香港私營企業的悲觀情緒比3月強烈，業者主要憂慮美國關稅影響和經濟疲弱。整體負面情緒為2020年10月以來最深。 標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，4月出口訂單跌幅加劇至三年以來最大，是整體需求減弱的原因之一。受訪業者透露，經濟疲軟和美國關稅影響，造成產出量和訂單需求在4月同時走弱。企業看淡後續一年的經營前景，悲觀情緒加深至四年半以來最強烈，於是在4月精簡人手、減少採購，並降低庫存水平。