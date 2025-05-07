MPF｜GUM稱4月人均蝕1730元　港股基金表現失色　月內跌4.2%

強積金顧問公司GUM指出，強積金4月份人均虧損1,730元，而年初至今人均仍賺得5,618元。



GUM 強積金股票基金指數在 4 月份整體回報下跌 1.9%。特朗普政策的不確定性削弱美元資產吸引力，導致歐元和日元顯著升值。4 月股票基金的回報最好的是「日本股票基金」和「歐洲股票基金」分別上升 3.0%和 2.1%。日本首相石破茂宣布將推出緊急經濟措施，包括支持企業融資、補貼汽油價格等緩解美國的關稅衝擊；歐洲則受惠於歐洲央行寬鬆貨幣政策及歐元升值等利好因素，股市表現穩健。

港股基金4月跌逾4%

相反回報最差的基金是「香港股票基金」，下跌 4.2%。主要原因是港股在2月因DeepSeek概念而大幅跑贏全球市場，但隨著「解放日」的出現及中美緊張關係的加劇，市場明顯回調，導致4月的表現較其他地區遜色。

DIS基金錄進賬

GUM強積金混合資產基金指數在 4 月份整體回報升0.4%。股票成份較少的混合資產基金於4月份表現普遍較好，其中「預設投資策略-65 歲後基金」和「混合資產基金(20% 至 40%股票)」回報最好，分別錄得1.0%和 0.9%升幅。年初至今所有混合資產基金都錄得正回報，當中回報最落後的是「預設投資策略-核心累積基金」，錄得 0.3%升幅。

GUM強積金固定收益基金指數 4 月整體回報上升 0.4%。4 月表現最好的分別是「環球債券」基金與「港元債券基金」,分別錄得 2.0%和 0.8%升幅，主要繼續受惠於環球利率繼續向下及避險需求增加推高債券需求。年初至今所有固定收益基金都錄得正回報,當中回報最落後的是「強積金保守基金」，錄得 1.0%升幅。