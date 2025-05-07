中銀人壽伙希瑪推「保險＋醫療」跨境服務　健康灣區成發展方向

中銀人壽與希瑪醫療今日（7日）宣佈建立策略夥伴合作，並簽署戰略合作協議，推出「保險＋醫療」的跨境服務方案，並創下兩天完成醫療理賠的標竿。



希瑪醫療主席兼行政總裁林順潮表示，醫療服務的質量和來源可靠性固然重要，然而保險同樣至關重要。「優質的資源不會是免費的午餐。」



中銀人壽與希瑪合作，推出「保險＋醫療」的跨境服務方案。(劉兆儀攝)

增強跨境醫療保障

隨著香港與內地的交流日益頻繁，中銀人壽和希瑪醫療攜手，豐富跨境醫療保障服務，提供高性價比的醫療選擇，以應對不斷增長的客戶需求。中銀人壽執行總裁鄧子平指出，這一合作是跨行業的創新，能夠在保險和醫療領域之間建立更緊密的聯繫，為客戶提供更優質的保障。「香港的租金和人力成本高，因此在大灣區的整合僅僅是第一步。」

林順潮表示，醫療服務的來源要可靠，保險同樣是不可或缺的部分。(劉兆儀攝)

林順潮：優質的資源不會是免費午餐

林順潮提到，香港的醫療系統是「兩條腿走路」，即結合公營和私營資源，而醫療質量和負擔是關鍵考量。他強調，醫療服務的來源要可靠，保險同樣是不可或缺的部分。「優質的資源不會是免費的午餐。」

此外他指出，健康灣區是未來的發展方向。在口岸經濟的推動下，除了吃喝玩樂，醫療消費也逐漸成為主流。此次合作將結合香港的醫生和內地的名醫，打造國際名醫中心，為有需要的人提供高性價比的醫療服務，實現天時地利人和的最佳效果。