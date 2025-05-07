港匯｜滙豐環球料港元將再觸及強方兌換保證　拆息下行機會較高

港匯近期屢次觸及強方兌換保證，金管局更4度入市從市場承接逾等值1,200億元的美元沽盤，帶勢本港銀行體系結餘已增至超過1,700億元。滙豐環球發表報告，指出本港銀行體系結餘增加逾2倍，港元流動性供應大幅增加可以滿足到股票驅動的港元流動性需求。該行亞洲外匯策略團隊預期，短期內港匯將處於7.75附近，與寧德時代即將招股﹑企業派發股息對港元兌換需求增加，亦意味著再有機會觸及強方兌換保證。



滙豐研究指出不排除出現強方兌換保證驅動的額外港元流動性供應，這將取決於市場參與者減少美元頭寸，或增加港元持倉的意欲。

料香港銀行將減少利用貼現窗

報告指出當銀行體系總結餘增至逾1,000億元後，銀行使用貼現窗次數及資金額度均會減少，因此結餘增加可以減少銀行利用貼現窗，以及限制拆息上揚。該行又表示未來拆息走勢將視乎事件驅動的港元流動資金需求，或是由觸及強方兌換保證後帶來的港元流動資金供應，在未來數日成為更主導力量。由於近期強方兌換保證驅動的港元流動性增加，足以應付即將出現的事件驅動的港元流動性需求，預料拆息向下機會較高上揚高。

銀行擁足夠資金應付企業派息活動

就事件帶動港元流動性需求而言，滙豐研究表示，關注每日股票成交量、寧德時代首次IPO的時間以及派息季節。具體來說，每日股票成交量往往與股票表現呈正相關，故股市走強可對HIBOR構成上升壓力。至於寧德時代IPO，據《路透》4月30日報導，該公司最早可於本月12日的當星期開始建簿，預計規模約為400億元。最後，派息季將5月26日當周正式開始，預計派息規模為1,100億元。由於總結餘已升至超過1,600億元，銀行應可較一星期前輕鬆應付這些流動資金事件。

滙豐報告又指，投資者此前更關注事件帶動的港元流動性需求可能上升，但現在強方兌換保證已被觸發，隨之而來的總結餘擴張，港元流動性收緊預期已被縮減。1個月期、2個月期港元遠期利率已重新定價。短期內，由於市場定位和波動，市場定價可能會偏低。然而，市場定價應會逐漸趨向均衡水平，該行經模型計算下，估計1個月期港元拆息的均衡水平為3.45厘，95%置信區間範圍為2.95至3.95厘。