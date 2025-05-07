惠康母企DFI與叮咚買菜成合作伙伴　主攻蔬果　首年目標銷售額1億

經營惠康超級市場及牛奶公司等的DFI零售集團宣布，與內地生鮮電商平台「叮咚買菜」成為合作伙伴，共同打造跨境數碼化供應鏈，通過DFI旗下惠康為香港顧客提供商品，合作首年目標銷售額達1億元。

首批6款叮咚買菜精選蔬菜已於4月9日起，於近280間惠康超級市場正式上架。該6款蔬菜上架近1個月，總銷量已突破10萬公斤。

所有精選蔬菜於全港近280間惠康分店上架，並同步登陸惠康網店及foodpanda外送平台。雙方計劃2025年不僅新增苦瓜、秋葵、荷蘭豆等常規品類，更將引入內地網紅蔬菜與地域特色菜：讓香港顧客冬季可嘗到湖北洪山菜苔；春季將上線雲南野生菌、紫葉生菜等；夏季則有來自山東的水果黃瓜、雲南的水果玉米等。其中，雲南的板藍根（食用型）、紅小菠（紅葉菠菜）等特色蔬菜將首次進入香港市場。同步引入的還有不同水果、豆製品、預製菜、零食、酒水等豐富產品，年底前供港商品SKU將突破150個。

DFI零售集團零售食品行政總裁劉曉恩表示：「通過與叮咚買菜的合作，集團將充分利用雙方的核心優勢，共同構建高效的數碼化跨境供應鏈。這次合作不僅能為顧客提供更高質素和性價比的生鮮產品，更是實現雙贏的重要一步。我們相信，這一創新模式將大幅提升供應鏈效率，確保每位顧客都能享受到新鮮、優質的商品。」

叮咚買菜副總裁楊劭銘表示：「此次與DFI的合作，是叮咚買菜供應鏈能力與香港本地零售網絡的深度融合。我們將依託全國直採基地和數碼化供應鏈能力，把更多新鮮、安全的內地生鮮食品高效輸送至香港，讓香港市民的『菜籃子』更豐富、更實惠。」