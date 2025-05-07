滙豐香港APP將5月中起分階段全面升級　冀7月前完成

滙豐銀行今日（7日）宣布，將於5月中起分階段推出全面升級的香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK APP），目標在七月初前完成所有客戶的升級。此次升級旨在為客戶帶來更簡單直接且高度個人化的流動理財服務體驗。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼平台主管郭哲明（Kazimierz Kelles-Krauz）透露，去年HSBC HK APP的活躍用戶人數實現了兩成增長，是次升級的籌備工作歷時18個月。



持續投入數碼革新 回應客戶增長需求

滙豐自2010年起在香港等主要市場推出流動理財服務，HSBC HK APP已逐漸成為客戶使用銀行服務的核心渠道。在2020年進行重大升級後，滙豐持續投入資源對該應用程式進行革新，陸續推出了包括5分鐘手機遙距開戶，以及方便長者等用戶群體的「簡易版」介面等功能。

該行指，去年HSBC HK APP的活躍用戶人數實現了兩成增長，同年亦推出了463項新功能以提升流動理財體驗。然而，他坦言不少功能因原有的介面設計而未能被客戶充分發掘和使用。因此，本次升級對應用程式的服務流程及用戶介面進行了全面革新，以確保客戶能夠更輕鬆便捷地使用各項所需功能。

全新介面設計 提升操作便捷性與互動

全新升級後的HSBC HK APP將帶來多項顯著改進：主要產品及服務選項將整合並置於螢幕頂部，用戶只需簡單滑動即可輕鬆選取；同時，主頁可設定自選戶口和自訂版面，助客戶更快捷地執行常用操作。此外，應用程式底部將增設全新的「對話欄」，該功能配備語音轉換文字技術，並增強了程式的理解能力，旨在為客戶提供更即時、適切的協助。

滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如表示：「作為香港領先的銀行，滙豐致力於全天候為客戶提供最便捷的數碼理財服務。HSBC HK APP是我們與客戶接觸的重要橋樑，我們會繼續堅持以創新科技，為所有客戶帶來無縫且安全的銀行體驗。」