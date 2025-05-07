亞洲潛在美元沽壓有幾多？　分析師稱或達到2.5萬億

全球真的在「去美元化」，意味什麼？彭博引述分析師Stephen Jen指出，隨著亞洲國家拋售其持有的美元，這個世界儲備貨幣可能面臨2.5萬億美元的「雪崩式」沽壓。

Eurizon SLJ Capital的Jen和Joana Freire周三在一份報告中寫道，多年以來，亞洲的出口商和投資者或已積累規模「極為龐大」的美元，該地區對美國的貿易順差擴大。隨著美國主導的貿易戰不斷加劇，一些亞洲投資者可能會將大量資金匯回，或加強對美元走弱的避險力度——這可能會引發資金大規模流出美元。

Jen和Freire寫道：「我們懷疑亞洲出口商和機構投資者持有的美元可能非常龐大——可能在2.5萬億美元之譜——這將對美元兌這些亞洲貨幣構成大幅下行風險。」

隨著美國總統特朗普重塑全球貿易秩序的作為，促使投資者重新考慮其對美國例外主義交易策略，美元的長期吸引力正受到威脅。台幣周一強升，更讓外界臆測，亞洲的政策制定者可能準備讓本幣兌美元升值，作為與美國達成貿易協議的助力。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

彭博美元指數自2月高點已下跌約8%，過去一個月所有亞洲貨幣兌美元均走強。

提出過「美元微笑」理論的Jen曾表示，聯儲會一旦降息，隨著中國企業將賣出美元計價的資產，1萬億美元可能回流第二大經濟體。

他寫道，加速數萬億美元資金流動的可能是擁有巨額外部盈餘的亞洲地區普遍存在的「裸美元多頭頭寸」，指的是未對沖美元波動的頭寸。它們包括中國、台灣、馬來西亞和越南。

Jen在最新報告中寫道，世界存在著嚴重的不平衡，使美元處於脆弱的地位。