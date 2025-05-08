Google母企慘跌7%　 蘋果考慮在Safari中增加新的AI搜索選項

蘋果考慮在瀏覽器中添加AI搜索，市場擔憂谷歌﹙Google﹚主導地位被挑戰，該公司母企Alphabet股價一度暴跌近一成，跌7.26%、收報151.38美元，而蘋果同步下跌1.14%、收196.25美元。

蘋果表示，正在「積極研究」重塑其設備上的Safari網絡瀏覽器，以專注於AI驅動的搜索服務，此舉主要是考慮到與谷歌的合作可能終止以及更廣泛的行業變化。

據《彭博》報道，蘋果高級副總裁Eddy Cue周三在美國司法部對Alphabet的訴訟中作證時披露了這一信息。這起訴訟的核心是蘋果和谷歌之間每年約200億美元的交易，這讓谷歌成為蘋果設備自帶瀏覽器中的默認搜索引擎。

Safari瀏覽器搜索首次出現下滑

Cue指出上個月Safari瀏覽器的搜索首次出現下滑，他認為這是因為用戶開始轉向使用AI工具。他預計，諸如OpenAI、Perplexity AI Inc. 和Anthropic PBC等AI搜索提供商將逐漸取代像谷歌這樣的傳統搜索引擎。Cue說他認為蘋果未來會在Safari中增加這些新的AI搜索選項。

「我們將把它們加入選項列表，但可能不會成為默認選項，」他說，補充稱這些AI服務仍然需要提升。Cue特別提到公司已與Perplexity進行了一些討論。

「在AI出現之前，我的感覺是其他的選擇都不靠譜，」他說。「我認為現在的潛力要大得多，因為有新的參與者以不同的方式來解決這個問題。」