高盛唱好中資股　升滬深300指數目標價至4400點

撰文：格隆匯
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高盛調高MSCI中國目標價至4400點。

最新報告將未來12個月MSCI中國指數和滬深300指數的目標值抬高至78點和4400點，這意味着有7%和15%的潛在上升空間。