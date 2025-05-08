彭博︰鋰價大跌　比亞迪及青山控股叫停智利鋰加工項目

《彭博》報道，鋰價暴跌過後，比亞迪及青山控股兩家中國公司放棄了在智利開發鋰加工項目的計劃，削弱了智利提升該國礦產出口附加值的行動。



智利政府周三確認，比亞迪和青山控股將不再推進把碳酸鋰加工成充電電池正極材料的項目。

據智利當地媒體《Diario Financiero》最先報導了上述消息。

粉色的比亞迪海豚（BYD Dolphin）電動車。（比亞迪香港）

鋰價較2022年底瀉近9成

此次投資取消之際，鋰生產商資產負債表正面臨壓力，因為鋰價自2022年末創下歷史高位以來已暴跌近90%。在電動汽車需求放緩的同時，新增供應上市，令成本較高的生產商陷入虧損。

「這些企業已放棄並中止其投資意向，」智利政府發言人Aisen Etcheverry周三在接受CNN智利採訪時表示，「這主要是出於全球鋰市場相關的商業原因。」

鋰是手機及電動車電池的重要材料，收購鋰礦可以確保供應穩定。（路透社）

比亞迪及青山控股未作回應

2023年4月，比亞迪獲得智利的SQM授予的碳酸鋰採購優惠價，所購原料用於一座定於2025年底開始生產磷酸鐵鋰正極材料的工廠。但是，隨著鋰價暴跌，比亞迪未能就項目條款與智利政府達成一致。

億萬富豪項光達旗下的青山集團也於2023年獲得一個智利鋰資源加工項目的優惠價准入。

這些正極材料項目原本可讓兩家公司在這個鋰儲量全球第一的國家立足，而對智利而言，這些項目有助於該國向電池供應鏈下游拓展的行動。

負責管理智利鋰資源的政府機構Corfo沒有立即發表評論。比亞迪和青山在拉丁美洲的代表沒有立即回應置評請求。