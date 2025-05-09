阿里吳泳銘籲員工回歸初心　重新創業　稱公司基因無守成只有創造

阿里巴巴（9988）首席執行官吳泳銘，在5月10日「阿里日」前夕在公司內網論壇發帖，呼籲阿里人回歸初心，重新創業。他強調阿里的基因里沒有「守成」，只有「創造」。AI科技革命帶來的風險與機遇並存，阿里必須放下過去的成績，以創業者的心態，開啟全新征程。



吳泳銘又指阿里的初心不能變，即幫助解決社會問題，創造客戶價值，站在未來思考。「這是阿里巴巴穿越周期走向102年的根基。事實不止一次證明，當我們幫別人解決了問題，自己發展也就不會太差。」

1:1複刻阿里創業起點的「湖畔小屋」本周在阿里巴巴杭州全球總部亮相，吳泳銘表示：「它代表阿里巴巴永不止息的創業精神、永遠對創新的追求。選擇現在將它搬進全球總部，不是為了懷舊，而是要提醒我們所有人，今天阿里依然在創業。」

2月時宣布未來3年斥3800億投AI基建

阿里巴巴近年顯著加大AI領域的投入，今年2月公司表示，未來三年，新投資方向將圍繞 AI 戰略為核心，在三大領域加大投資力度：AI和雲計算的基礎設施建設，AI基礎模型平台以及AI原生應用，現有業務的AI轉型升級。公司又宣布，未來三年投入3,800億元，用於建設雲和AI硬件基礎設施，進一步撐起確定性增長空間。