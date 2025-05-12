關稅戰｜人民幣急彈　離岸價見7.22　中美談判取「實質性進展」

美國和中國均表示為緩和貿易戰在瑞士舉行的兩天談判取得了

「實質性進展」，國務院副總理何立峰更是稱雙方向化解分歧邁出了「重

要的第一步」。亞洲交易盤初，美元兌歐元、日圓和瑞郎等多數主要貨幣上漲，而被視為中國經濟風向球的澳元則與離岸人民幣一同走高。

其中，離岸人民幣應聲急彈，兌美元由7.24水平抽升至7.2214。

彭博報道指，兩國周日都沒有公佈任何具體措施，但何立峰說雙方一致同意建立經貿磋商機制，明確雙方牽頭人就各自關切的經貿問題開展進一步的磋商。美國財政部長斯科特·貝森特此前表示，更多細節將於周一公佈。何立峰則說，雙方將盡快敲定相關細節並於5月12日發布會談達成的聯合聲明。

何立峰講話指出，會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展，而會談富有成效，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。他又稱，願同美方一道積極落實1月17日兩國元首通話共識，本著解決問題的務實態度，坦誠對話、平等協商、管控分歧，深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕。