東亞升2.7%　獲主席李國寶及副主席李國章斥5億元購2%股份

東亞（0023）獲執行主席李國寶及其妻子，副主席李國章，向三井住友銀行收購5,280萬股東亞股份，每股作價9.64元，涉資5.09億元。受消息刺激，東亞曾高見11.46元，最新報11.42元，升2.7%，成交額為178萬元。



該行指出交易完成後李國寶夫婦連同其控制的公司，持有東亞5.48%股權，李國章及其控制的公司則持有該行1.6%。

李國寶及李國章表示，購買股份反映出對該行長期前景﹑戰略方向及為股東創造可持續價值的信心。

東亞銀行執行主席李國寶。（資料圖片）

三井住友持股降至19.79%

至於三井住友在東亞持股則降至19.79%，仍是該行主要股東及最大股東。東亞指出，三井住友將持股降至20%以下，符合雙方於2015年3月18日訂立的投資協議中的股權上限規定，三井住力仍致力作為該行長期股東。

該行指出獲李國寶夫婦﹑李國章及三井住友告知，三井住友在周四（8日）出售5,280萬股或2%東亞股份，作價9.64元，較今日（９日）收市價11.12元折讓13.3%。其中4,080萬元由李國寶購入﹑其妻子潘金翠購入400萬股，李國章購入800萬股。該行指出獲買家及三井住友告知，作價乃按4月10日至25日的10個交易日期間成交量加權平均價格，並按買家及三井住友協定折讓約8%釐定。