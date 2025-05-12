野村稱日資險企持美元資產比重創新高　若減持美債　美元將承沽壓

美元貶值，觸發投資者對亞洲保險公司會否改變投資策略。野村表示，日本投資者對美債減倉風險顯著大於股票，其中保險公司是關鍵，因9大壽險公司的外國證券投資中，美元比例已達歷史新高72%，遠高於歷史水平。一旦出售10%美債或將對沖比例提高10個百分點，可能導致逾5萬億日圓（約2,675億港元）的日圓買盤壓力，並形成對美元的巨大沽壓。



日本投資者持2.7萬億美元美國證券

據內媒報道，野村外匯策略主管Yujiro Goto等分析師在上周五一份報告中分析了日本投資者持有美國股票和債券的結構，以及減持美國資產的可能性和影響。美國財政部國際資本流動（TIC）數據顯示，截至今年2月底，日本投資者持有約2.7萬億美元的美國證券（不含短期證券），其中38%為美國國債、22%為其他中長期美國債券，40%則為美國股票。

目前日本是美國國債最大的單一國家或地區持有者，保險公司、銀行、退休基金各佔約三分之一，其中保險公司持有約57.3萬億日圓的美債最多。至於美國股票投資則主要由退休基金和零售投資者（透過投資信託）主導，約90%的美股投資由各類金融機構持有。

料股票投資者減持美國資產可能性較低

野村分析指出，從減持可能性來看，日本股票投資者減持美國資產的可能性較低，因退休金基金投資行為通常較被動，主要進行再平衡操作，不太可能主動大規模拋售美國股票；而透過投資信託持有的零售投資者，雖然可能放緩購買步伐，但歷史上亦很少出現持續性拋售。

相比之下，保險公司持有的美債是潛在「美元撤資」的核心風險。從外匯影響來看，野村指銀行持有的美債通常被視為採用貨幣中性投資（例如回購） ，對匯市影響有限；而壽險公司持有的美債對沖比例較低，意味一旦減持美債或提高對沖比例，將會對美元形成巨大沽壓。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

美元貶值觸發降美元風險倉位

野村又表明，日本投資者持有的美國資產中，約35%可能主動「撤離美元」 ，主要由保險公司持有的美債及零售投資者透過投資信託持有的美股所構成。以保險公司為例，如果出售10%美債或將對沖比例提高10個百分點，可能導致超過5萬億日圓的日圓買盤壓力。

雖然主要壽險公司公佈的2025年度投資計劃尚未顯示加速從外國向國內債券轉移資金的跡象，但持續的美元貶值可能觸發其減少美元風險倉位。此外，由日本當局持有的美債也構成「尾部風險」 ，若日美談判導致當局考慮拋售，將對美債市場造成嚴重不穩定。