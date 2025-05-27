AI 極速報價真人貼心跟進　AWM 理德財富管理助車主智選車保

對不少車主來說買車保都是一件頭痛事，車保種類繁多，像「三保」和「全保」就令新手車主頭暈。就算資深車主投保時亦會擔心續保時會否買貴了或者保障不夠，尤其是電動車的保險需求就更為複雜。作為香港持牌保險經紀的 AWM 理德財富管理有限公司，自 2018 年成立以來專注汽車保險領域，為車主們解決這些繁複的車保問題。他們運用 AI 系統幫你快速格價，再加真人顧問貼身跟進，不管是私家車、電單車，還是商用車，最快 30 分鐘內就能找到最適合的保險方案，即時提供臨時保單 ，既節省時間又安心。



AI 報價快過自己格價十倍 30 分鐘搞掂投保無煩惱

傳統投保要逐間保險公司問價、對比條款，往往花 3-5 天，而 AWM 與著名大學合作研發的香港 AI 汽車保險報價系統，就徹底改變這個流程。只要於 AWM 官網 或 WhatsApp（提交投保人及車輛基本資料），系統就會即時掃描超過 20 間合作保險公司的產品庫，根據車型、駕駛紀錄、使用習慣等 30 多項參數，自動生成方案，清楚標明墊底費、保障範圍等差異。報價出來後，專業的車保顧問團隊會與車主溝通，解釋條款細節，確保需求與保障精準對接，避免因條款誤解導致的投保風險。

全車型覆蓋 滿足多元需求的專屬保障

無論你是 P 牌新手、還是電動車的車主，AWM 都能按客戶的實際需求設計合適的保險計劃。P 牌車主會擔心保費貴又怕買錯，AWM 特別推出新手優惠，保費更相宜之餘，還有專員講解三保與全保的分別，為客戶提供最合適的保障。電動車或豪華車的車主，AWM 會精選包含原廠零件維修的全保計劃，跨境駕駛時亦涵蓋內地第三者責任險，解決維修貴、跨境保障不足的問題。至於電單車、經典老爺車、歐洲車及 JDM 等特殊車款，憑藉 AI 系統對超過 20 間合作保險公司產品作即時比價，搭配真人顧問的個性化諮詢，同樣能快速獲得合規且貼身的保障方案。

多元選擇比價+理賠全程貼心跟進 線上線下投保同樣方便

作為香港少數持有雙牌照（一般保險及人壽保險）的保險經紀公司，AWM 與超過 60 間保險公司合作，當中車保業務精選超過 20 間主流品牌。其服務以快速、專業和客戶為本為核心，通過 AI 技術與真人顧問協助，實現投保流程簡化與高效支援。AI 系統即時比價 20 間車保公司，根據預算、駕駛經驗等參數生成量身定制方案，線上提交資料或通過 WhatsApp 真人客服即可快速報價，交齊文件並確認付款後，最快 30 分鐘內發出臨時保單，滿足客戶車輛即時過戶的需求。在理賠支援方面，AWM 發揮專業團隊優勢，不幸發生事故後，專員會提供遠程指導，協助現場取證及整理索償文件，並代交開工單到車行，協助客戶向保險公司申請索償，確保流程規範高效。憑藉系統化的理賠協作機制，AWM 有效縮短索償時間，讓客戶得到最大權益，解決傳統投保中投保容易理賠難的行業痛點。除了 24 小時線上自助索取報價平台 及 WhatsApp 客服專人回覆；想面對面溝通的車主，亦可到位於金鐘統一中心（運輸署樓下）的門市。同時方便車主辦理運輸署事務前後順路到訪，專員會提供一站式服務：即時車保報價、詳細解釋保險條款、提供臨時保單，理賠流程圖等實用文件資料。完成後車主就可於運輸署完成車輛過戶，過程方便快捷。

AWM 憑住 AI 的效率與真人顧問的專業，將複雜的車保變成簡單，車主不用逐間保險公司問價，不用怕條款有陷阱，更不用擔心理賠無人跟進。首次買車保的新車主，AWM 都可以為你提供合適方案！想了解更多保險事宜，即去 www.awm.com.hk 或 AWM Facebook 。

（資料由客戶提供）