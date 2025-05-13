高盛料聯儲局重啟減息時間推遲至12月　降美國陷衰退機率至35%

據有「聯儲局線人」之稱的Nick Timiraos指出，高盛將當局今年減息時間預測時間，推後至12月。在月初公布4月當地非農業新增職位當日，該行預計聯儲局會在7月份採取行動。



高盛經濟學家表示，「在我們新的經濟基線情境下，減息的理由從『提供保險』轉向『正常化』，原因是經濟增長保持相對穩健，失業率上升幅度略有減緩，政策支持的緊迫性下降。」

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

料聯儲局12月開始減息

高盛Jan Hatzius等經濟學家周一（12日）在報告中表示，「我們預計聯儲局將晚於我們之前的預期（12月，而非我們之前預期的7月）開始減息三次，並且將隔次會議減息，而不是連續減息」

高盛「將2025年經濟增長預測（Q4/Q4）上調0.5個百分點至1%，並將12個月內經濟陷入衰退的可能性下調至35%。」高盛預計「降低對華關稅稅率僅會使美國當前有效關稅稅率小幅下降（不到2個百分點）。」「即使考慮到如此大幅的降幅，美國全部關稅稅率仍將遠高於市場年初的預期，且範圍更廣。」