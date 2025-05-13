《南沙金融30條》出台　滙豐︰為區內企業創新轉型引更多國際資本

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯管理局及廣東省人民政府聯合發布《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》（下稱《南沙金融30條》）。

對此，滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，今天出台的南沙金融開放舉措是粵港澳大灣區在金融互聯互通、規則銜接及跨境業務創新方面邁出的重要一步。《南沙金融30條》聚焦支持創新創業以及粵港澳跨境金融合作，將為大灣區建設國際金融樞紐和全球創科中心注入新動力。

廖宜建又稱，科技創新是大灣區實現高品質發展的重要引擎。剛公布的新措施提出要加大支援創新創業的金融服務，提升對科創產業、高端產業、未來產業、數碼產業等的金融服務。香港可以在這個領域發揮離岸融資中心的功能，為區內企業的創新轉型引入更多國際資本。

與此同時，新措施進一步便利投融資、結算、期貨交易、股權投資等方面的跨境金融服務，更好地賦能在南沙設立的『中國企業走出去綜合服務基地』，助力區內企業拓展海外市場，也為包括滙豐在內的國際銀行創造新的發展空間。」

他補充︰「大灣區是滙豐業務拓展的戰略重點區域，一直以來，我們積極服務區內企業的跨境商貿往來、推動粵港澳金融合作。我們期待《南沙金融30條》有序落實，繼續促進大灣區的經濟融合。」