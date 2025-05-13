1個月港元拆息連跌6日　最新報1.56595厘　實際按息跌穿3厘

港元拆息進一步下跌，與樓按相關的1個月拆息連跌6日，最新報1.56595厘，跌35.73點子，為2022年8月9日低位。



隨著1個月拆息跌至1.5厘，拆息按揭的實際供款利率（H+1.3厘）跌至約2.86厘以下。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，加息周期以來，H按封頂位只加不減，目前Hibor已回到加息前水平，銀行資金成本進一步下降，有更大空間減封頂息。

星之谷莊錦輝。

星之谷如減封頂息刺激業主重返銀行按揭市場

他指出，部分申請發展商按揭的買家，低息蜜月期完結後，息口最高可飆至9%，而減封頂息有助業主以更優惠的利率重返銀行，進一步減輕供樓負擔。

莊錦輝又提到，近期新造按揭客戶已毋須供頂息，但其封頂息仍然為3.5厘，如減封頂息後，轉按的需求就會上升，亦有助提升銀行按揭業務競爭力。

中原王美鳳。

中原按揭﹕借500萬元每月供款減少1721元

中原按揭董事總經理王美鳳指出，5月份資金流入銀行結餘重上1,741億元，為3年高水平，推動港元拆息大幅回落，月內1個月拆息已由3.98厘跌至1.566厘，跌幅達2.4厘

她進一步指出隨著1個月拆息跌至約1.57厘，實際供款利率降至2.87厘。若平均按揭金額為500萬元，按揭年期為30年，在封頂息利率（P減1.75厘﹑即5.25厘減1.75厘）為3.5厘，每月供款22,452元。若按最新實際按息，每月供款20,731元，即減少1,721元。

此外，由於現時租金回報平均已升至3.5%，部分更達4%以上，市場按息跌至2.87%已大幅低於租金回報，以7成按揭及平均租金水平計，現已正式進入供平過租時期，加上今年租務旺季即將開始，租務需求上升將繼續推升租金，在現時租金上升而息率下跌的走勢下，供平過租將更為廣泛，推動轉租為買及買樓收租的需求增加，料對樓市及樓價回穩帶來支持

隔夜息降至0.0444厘

其他時段拆息方面，隔夜拆息最新報0.0444厘，跌2.73點子。1星期拆息最新報0.62202厘，跌5.51點子，2星期拆息最新報0.88524厘，跌16.49點子。

中﹑長期拆息方面，3個月拆息最新報2.27595厘，跌37.47點子，6個月拆息最新報2.74857厘，跌26.05點子，12個月拆息最新報3.09655厘，跌16.74點子。

港匯最新報7.7926。