Coinbase開市早段大升逾15%　獲納入標普500指數｜美股

美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global Inc.將被納入標普500指數， 該股於美股開市早段大升逾15%，高見238.16美元。

標普道瓊指數公司在一份新聞稿中表示，Coinbase將在5月19日交易開始前取代成分股Discover Financial Services。

「這是時代的標誌，」瑞穗高級支付分析師Dan Dolev接受彭博訪問時表示。「這是對加密貨幣股票進入主流的歡迎。」

「這是一個強烈的信號，表明數字資產正在堅定地進入金融主流，」投資管理公司 VanEck的多資產解決方案主管David Schassler表示。「這反映了傳統市場開始認識和整合加密基礎設施的更廣泛轉變。」

Coinbase近四年前通過直接上市成為首家在交易所上市的美國大型加密貨幣 。此後，該公司股價在過去兩年中飆升了約260%，估值約為530億美元。然而，這些漲幅掩蓋了投資者在經歷了一系列行業醜聞和破產事件之後的過山車式波動。最近，受業績不佳拖累，該股今年大跌近17%，而比特幣則上漲了近10%。

該公司第一季度收入較去年同期成長約24%，但環比第四季度下降約10%。與此同時，淨利潤下降94%，至6600萬美元。這主要是由於Coinbase將其持有的加密貨幣按市場價格計價。