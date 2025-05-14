美4月通脹升幅低於預期　特朗普再度發文　籲聯儲局減息

美國勞工部於周二（13日）公布，4月消費物價指數（CPI）按年升2.3%，按月升0.2%，兩者升幅都低於市場預期。3月按年升2.4%。



4月撇除食品和能源價格的核心CPI按年升2.8%，符合市場預期，按月升0.2%，低於預期。

CPI數據公布後，美國總統特朗普再次向聯儲局主席傑鮑威爾施壓，要求減息。

美國總統特朗普（Donald Trump，左）在4月通脹數據公布後，再次於社交媒體發文，向聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）要求減息。（Reuters）

「通脹沒有下降，汽油、能源、食品雜貨以及幾乎所有其他商品的價格都在下降！！！」特朗普在社交媒體上寫道。「聯儲局必須像歐洲那樣減息。鮑威爾的『太晚了』是怎麼回事？」特朗普補充說，聯儲局的策略「對美國不公平，美國已經準備好繁榮發展」。「順其自然吧，這將是件美好的事情！」他繼續說道。

美4月CPI按年升幅低於預期

最新調查結果顯示，美國4月份消費者價格指數按月上漲0.2%，而上個月則出現了近五年來的首次下降。這是價格漲幅連續第三個月低於預期。這份報告發布之際，特朗普正在淡化人們對其關稅政策引發的價格上漲和短缺的擔憂。特朗普對幾乎所有國家徵收了10%的全球關稅，同時對關鍵行業徵收或威脅徵收單獨的關稅，這些舉措擾亂了市場，並引發了人們對美國消費者成本上升和經濟放緩的擔憂。

4月份的數據遠未得出結論。儘管經濟學家普遍預計企業會將特朗普懲罰性關稅的成本轉嫁給消費者，但上個月美國貨架上的許多進口商品是在新關稅生效前抵達美國的。