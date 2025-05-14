港匯跌穿7.8 恒生指數反彈逾500點 騰訊放榜前揚3%
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國股市於周二（13日）走勢個別，其中納指升1.6%，重上19000點，道指則跌0.64%，收市報42140點。亞太區股市今日（14日）早段下跌，日本股市跌逾200點，失守38000點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.36%，紐約期金升0.05%。
【16:24】
港股反彈全日升逾500點，成交亦回升至逾2,200億元。港匯則跌至7.8014。
恒指收市報23640點，升532點，國指升206點，報8593點，科指升112點，報5381點，成交額為2,228億元。
科技股上揚，京東（9618）及阿里（9988）均升3.4%﹑騰訊（0700）升3%﹑小米（1810）升3.6%﹑美團（3690）升1.5%。
出口股方面，申洲（2313）升0.5%﹑互太紡織（1382）升1.5%﹑創科（0669）升0.8%。
航運股方面，東方海外（0316）升4.9%﹑中遠海運港口（1199）升1.1%。
金融股方面，滙豐（0005）升1.3%﹑友邦（1299）升5.2%﹑港交所（0388）升1.7%。
【15:18】港股迫近23600點
內地股市高收，上証收市報3403點，升29點，深成指數收市報10354點，升66點，滬深300指數收市報3943點，升46點，創業板指數升20點，報2083點。
港股方面，恒指最新報23596點，升488點。
【13:38】港匯最新報7.805
港匯最新報7.805。
港股最新報23529點，升420點。
友邦（1299）等7隻藍籌升幅逾4%。
【12:37】港股半日升329點
港股反彈，半日抽升329點，中午收市報23438點，國指升129點，升8515點，科指升72點，報5341點，成交額為1,074億元。
航運股上揚，東方海外（0316）升4.5%﹑中遠海運港口（1199）升0.9%﹑招商局（0144）升1.6%。
出口股方面，申洲國際（2313）升0.3%﹑互太紡織（1382）升1.5%﹑創科（0669）升0.4%。
汽車股方面，比亞迪（1211）升2.3%﹑蔚來（9866）升2.2%﹑小鵬（9868）升2.9%。
科技股方面，京東（9618）升2.7%﹑阿里（9988）升1.6%﹑美團（3690）升1.2%﹑將於今日收市後公布季績的騰訊（0700）半日升2%﹑小米（1810）升2.7%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.7%﹑友邦（1299）升3.6%﹑港交所（0388）升0.9%。
【11:34】港股升幅擴至逾300點
港股升幅擴至逾300點，最新報23437點，升328點。
京東健康（9618）升5.1%﹑萬洲（0288）升4.7%。
【10:32】港股曾升逾300點
港股升幅曾擴大至逾300點，恒指最新報23398點，升289點。
東方海外（0316）升4.3%。
京東系上揚，京東（9618）升3.4%，京東健康（6618）升4.1%。
友邦（1299）升3.2%。
【09:25】港股高開208點
恒指最新報點23316，高開208點，國指最新報8468點，高開82點，科指最新報5352點，升83點。
京東（9618）已於周二公布首季業績，最新報142.8元，升4.2%﹑美團（3690）高開1.5%﹑小米（1810）升1%﹑騰訊（0700）升1.2%，阿里（9988）升1.3%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.8%﹑恒生（0011）升0.2%﹑港交所（0388）升1.2%。