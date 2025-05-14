滙豐環球料拆息5月下旬起「正常化」　1個月拆息合理價為3.35厘

港匯多次觸及強方兌換保證，金管局更4度入市承接美元沽盤，向市場注入超過1,200億元資金，推動銀行體系結餘增至1,740億元。銀行水浸驅使本港銀行同業拆息下跌，其中1個月拆息由4月底時處於約3.95厘，跌至今日（14日）的1.32976厘。雖然拆息處於低水平，惟滙豐環球研究最新發表的報告指出，目前港元流動性充裕情況僅屬暫時性，認為在現有銀行體系結餘規模下，1個月拆息合理定價為3.35厘。不過該行亦預期，拆息在往後時間仍有下跌空間。



該行指出早前港匯強勢，是受到新台幣升值的溢外效應影響。隨著新台幣回穩，以及港股南向資金速度放緩，以及港元套息活動因港美兩地息差拉闊增加等因素影響，促使港匯逐步遠離7.75強方兌換保證，又預料銀行體系結餘將保持在1,750億元左右。

該行又指出隨著流動性供應增加，而銀行結算帳戶資金需求未見緊張，促使拆息大幅下跌。由於資金留在結算帳戶無法賺取利息，若短期內未見有資金結算需要，銀行或會傾向減少結算帳戶結餘，包括向同業拆出資金或購入外匯基金票據等。目前1星期3個月外匯基金票據收益率陡峭至120基點以上，反映出銀行不會預期流動性會持續處於高水平。

料拆息將逐步正常化

該行預期隨著資金結算需求從今年5月下旬起增加，相信拆息會逐漸正常化，又預期1個月拆息合理水平為3.35厘。若聯儲局今年內減息3次，1個月拆息為2.75厘。