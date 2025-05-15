中金：新秀麗Q1銷售額和利潤率均低於預期　削目標價20%至20元

新秀麗(1910)日前公布首季業績，中金發表報告指，其銷售額和利潤率均低於預期，主要由於亞洲地區表現遜預期及北美批發訂單節奏錯位。面對宏觀不利因素、外部競爭加劇、外匯匯率風險、二次上市時間不確定性，以及關稅不確定性等，下調今明兩年盈利預測，將目標價調低20%，至20港元，維持「跑贏行業」評級。

中金指，在業績電話會議管理層稱，Tumi品牌在內地表現強勁；第二季至今銷售增速與首季相似；管理層預計次季毛利率保持穩定，經調整EBITDA利潤率略有改善；與其他消費品相比，行李箱行業未見明顯提前備貨行為；首季在美國銷售產品中有14%來自中國，料今年底比例將降至1%至5%。為應對潛在關稅上調，該集團擬採取多項舉措。此外，管理層認為今年全球旅客料增5%，可能意味行李箱需求有增長潛力；又表示正持續推進美國雙重上市計劃，但密切關注市場環境。

監於在美國關稅不確定性背景下消費情緒疲軟，中金將該集團今年收入和淨利潤預測分別下調3%和12%，至35.4億美元和3.27億美元；明年收入和淨利潤預測分別下調4%和18%，至37.5億美元和3.48億美元。下調目標價至20元，對應11.5倍2025年市盈率，較當前股價具30%上升空間。