金管局稱拆息回落或帶動貸款需求　籲銀行客戶小心處理財務安排

銀行公會主席禤惠儀表示，今季市場氣氛有所改善，近日中美互相下調關稅的利好消息，客戶有意欲把握目前情況加快發展業務，期望客戶的積極性能保持增長。



金管局副總裁阮國恒表示，近日銀行同業拆息明顯回落，有助銀行客戶降低貸款成本，或帶動貸款需求。他說，關稅戰影響貿易融資需求，但首季信貸需求已經轉升，反映整體市場需求仍存在，但未來能否抵銷貿易相關貸款下跌，現時仍言之尚早。

至於拆息回落會否刺激物業市場投資及置業需求，阮國恒說，市民要自行計算財務承擔，提醒要小心處理財務安排，金管局會密切監察市場。

另一方面，禤惠儀表示，銀公早前成立「貿易走廊業務專責小組」，而銀公今年希望深化東盟國家的聯繫及繼續外訪，另於聯同商會合辦講座，深化不同界別企業對東盟市場的認知，而小組將會於今年8月至9月間到越南外訪，與當地企業交流及了解市場發展趨勢。禤續指，小組亦會推出講座，首場講座則關於投資馬來西亞，她表示已取得商會支持，預料有100間本地企業參加。

面對關稅等未來挑戰，禤惠儀表示銀行會繼續配合金管局，加強與業界間的溝通，繼續彈性地處理受影響行業貿易融資，以及還款安排。

彈性處理融資方面，禤惠儀表示銀公先前有成立專責小組，與不同持份者，與金管局、商會及議員溝通，就業界的痛點作彈性安排及建立協調機制，先前亦就出入口、建築業及運輸業，已建立協調機制。

金管局副總裁阮國恒（圖左）表示，今年首季本港銀行整體貸款有所增長。（梁鵬威攝）

銀行業首季貸款錄增長

另一方面，金管局副總裁阮國恒表示，今年首季本港銀行整體貸款有所增長，較先前已持續長時間貸款收縮時有所改善，當中本地使用及境外使用貸款均有增長，惟貿易融資貸款則有收縮，而他相信關稅戰若有影響的話，對貿易融資會產生最大的影響。