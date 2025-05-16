彭博︰寧德時代H股發行規模擴至1.356億股　集資額增至46億美元

內地電池生產商寧德時代（3750）招股已於周四（15日）截飛，市場反應理想，公開發售部份錄得孖展認購額逾2,800億元，超額認購120倍。根據《彭博新聞》獲得的交易條款，寧德時代在香港的上市發行規模已擴大至1.356億股，這不包括超額配售選擇權。



報道指出寧德時代基礎發行規模為1.179億股，並加碼發行1,770萬股。之前曾有報道指出，寧德時代將以263元定價，按此計算公司集資額達46億美元。

彭博又指出，若行使超額配售選擇權，募資總額最高可達53億美元。

圖為2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會(CISCE)期間，一名工作人員在寧德時代（CATL）展位清潔。（Reuters）

專家料首掛當日升幅1成以內

另一方面，外界關注寧德時代於下周二（20日）掛牌的表現。信誠證券董事張智威指出，寧德時代A股（深圳﹕000375）升勢不俗，預期當寧德時代H股於上市首日可錄得約10%以內升幅，不會出現50%﹑甚至1倍升幅。因為公司市值達萬億元﹑同時每手交易金額亦不低。

他亦指出投資者可以博日後寧德時代H股獲納入港股通名單，屆時北水或會進行炒作並帶來升幅及獲入納指數，後勁或會更佳。

此外各大窩輪發行人於周四（15日）獲港交所（0388）通知，寧德時代可以股輪齊發，輪商也將積極參與。