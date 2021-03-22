沙特阿美：未來50年確保中國能源安全　屬公司頭等大事

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-22 15:00

據《路透》報道，沙特國有石油巨頭阿美公司首席執行官阿敏·納賽爾在中國發展高層論壇上表示，由於新能源和現有能源還需並行運行一段時間。在未來50年及以後的時間裏，阿美公司仍將確保中國的能源安全作為其最高優先事項。

阿敏·納賽爾在視頻講話中表示，「確保中國能源需求的持續安全仍然是我們的重中之重，不僅在未來五年，而且在未來50年及以後（也是如此）。」

納賽爾稱，「我們認識到，可持續能源解決方案對於更快、更順利地實現全球能源轉型至關重要。但實際上，這將需要一些時間，因為在許多地區，石油的替代品很少。」

納賽爾提到，中國的需求非常接近新冠疫情前的水平，而亞洲，尤其是東亞，也出現了強勁的需求回升。

納賽爾表示，除了成為中國能源需求的最大供應商之外，阿美公司在幫助中國實現其在能源轉型中的第二個百年目標中還處於有利位置。阿美公司還希望有機會在下游項目上進行進一步投資，以幫助滿足中國對重型運輸機、化學品、潤滑油和非金屬材料方面的需求。

他補充稱，阿美公司正在與中國高校和企業合作，開發更清潔的內燃機燃油系統和技術，以將原油轉化為化學品，並減少現有能源的温室氣體排放。在藍氫、藍氨和碳捕獲技術等領域，可能還會有更多的合作。

據中國海關截至3月20日數據顯示，全球最大的石油出口國沙特阿拉伯在今年（2021年）頭兩個月保持了其作為中國最大供應國的地位，對中國的原油出口量增長了2.1％，至每天186萬桶。

中國國家領導人在2020年9月宣布，中國將力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和。這一承諾有望使中國能源結構、產業結構發生調整優化和轉型。

中國石油天然氣集團公司（CNPC）研究所的專家預測，到2025年左右，中國的石油需求將被限制在7.3億噸。