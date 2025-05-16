恒瑞醫藥暫錄逾147億孖展　超購27倍　國際配售超購數倍｜新股IPO

市值逾3,000億元人民幣的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 （1276），其H股從周四（15日）起進行招股，綜合券商資料，恒瑞醫藥暫時錄得147.6億元孖展認購，較公開發售起始集資5.44億元，超額認購27.1倍。另據市場消息指出，恒瑞醫藥招股首日國際配售已獲數倍超額認購。



恒瑞醫藥由5月15日至20日招股，計劃發行2.2億股H股，其中5.5%於香港作公開發售，招股價介乎41.45元至44.05元，集資最多98.9億元，每手200股，一手入場費約8898.9元。該公司預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

今次恒瑞醫藥招股的回撥機制略與其他新股不同。另公開發售部份錄超購14至少於48倍，佔公開發售部分增至8.5%；超購48至少於97倍，佔公開發售部分增至11%；超購97倍，佔公開發售部分則增至21.5%。

景順等7名基石投資者斥41億元認購

今次招股該公司引入新加坡政府投資公司（GIC）、景順旗下Invesco Advisers、UBS AM Singapore、博裕資本旗下Cordial Solar、高瓴、千禧年管理公司（Millennium）、橡樹資本，合共7名基石投資者，認購金額共5.3億美元（約41.3億港元）。

所得款項淨額的75%將用於研發計劃，15%用於在中國和海外市場建設新生產和研發設施，及擴大或升級現有生產和研發設施，10%作營運資金及其他一般企業用途。