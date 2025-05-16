彭博︰美財政部官員上月警告港銀　勿為伊朗石油交易提供資金

《彭博》引述知情人士報道，美國財政部代表團上月會見了香港銀行業，並警告不要為伊朗向中國運送石油提供「便利」，以及採取行動減少支持伊朗石油出口和其他非法交易的資金流。而一個月後，美國制裁了香港九家涉嫌參與此類交易的非銀行實體。



報道引述匿名知情人士指出，美國財政部負責亞洲事務的副助理部長Jesse Baker率領一個團隊於4月7日與香港的多家銀行會面，包括滙豐、渣打、中銀香港等銀行代表。

報道指渣打及滙豐等不予置評

知情人士表示，相關銀行被要求採取行動，減少支持伊朗石油出口和其他非法交易的資金流。同時銀行還被要求辨別出「虛殼公司」最終的受益所有人，及上報以非美元貨幣進行的可疑交易。

報道指出美國財政部、渣打和滙豐均不予置評，中銀香港未有立即發表評論。

首次與港銀會談聚焦伊朗議題

報道指出今次並非美國財政部首度派代表與香港的銀行進行會談，但此次對伊朗的關注是一個新進展，過往會談主要聚焦俄羅斯問題。

報道又知情人士指出，有關美國財政部代表團在香港之行結束後，於該周較後時間出訪問馬來西亞，並且還前往了新加坡，向當地金融和海事部門指出美方將加大對伊朗石油行業及其中國買家的施壓。