本港首季GDP增3.1%　港府維持全年預測｜香港經濟

本港首季GDP增長3.1%，特區政府維持全年預測。政府公布，第一季實質本地生產總值按年增長3.1%，數字與初值相同。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值升1.9%。

政府表示，考慮到第一季的實際數字以及全球和本地情況的最新發展，全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的2%至3%。

通脹展望方面，本地成本和外圍價格壓力應會持續可控，整體通脹在短期內應維持輕微。考慮到第一季的通脹情況與較早時預計相若，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在1.5%及1.8%，亦與《財政預算案》公布的預測相同。

本港首季GDP增長3.1%，特區政府維持全年預測。（VCG）

私人消費開支續輕微跌幅

政府指出，香港經濟在第一季穩健擴張，主要是受到貨物出口和服務輸出顯著上升，以及整體投資開支恢復溫和增長所支持，惟私人消費開支繼續錄得輕微跌幅。第一季，香港整體貨物出口增長明顯加快，按年實質增幅為8.4%。同時，受惠於訪港旅客人次進一步增加、跨境運輸量增多，以及跨境金融及集資活動顯著增加，整體服務輸出在第一季繼續明顯擴張，按年實質增幅為6.6%。

本地方面，由於購置機器、設備及知識產權產品的開支明顯增加，加上物業交投量明顯較去年同期高，擁有權轉讓費用急升，整體投資開支重拾溫和增長，按年實質上升2.8%。然而，私人消費開支繼續錄得1.1%的輕微跌幅，反映市民消費模式改變的持續影響。

中美貿易談判：圖為2025年5月12日，美國財長貝森特（右）與貿易代表格里爾（左）於瑞士日內瓦會見傳媒。（Reuters）

美國貿易政策不確定性仍在

政府表示，隨着近日國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕，或會紓緩部分環球經濟前景的下行壓力。再者，內地經濟在更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策下繼續穩步增長，應有利於亞洲以至香港的貨物出口表現。國際貿易往來持續，加上訪港旅遊業繼續改善，香港的服務輸出亦可望受惠。

不過，政府補充，美國的貿易政策的不確定性仍在，其貨幣政策的未來走向依然複雜，或會影響環球金融狀況及投資氣氛。此外，市民和旅客的消費模式轉變仍會對拉動本地市場消費構成制約，儘管就業收入持續增加和特區政府推出多項推動盛事項目和旅遊業的措施，均有助提振消費氣氛。