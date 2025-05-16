寧德時代H股263港元定價　較A股折讓近7%｜新股IPO

焦點新股、內地電池生產巨頭寧德時代﹙3750﹚來港H股上市，公布定價。據公司公告，發售價定為每股H股263港元（不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費）。

寧德時代A股(深圳︰300750)今日﹙16日﹚收報259.36元人民幣，折合281.23港元。換言之，H股定價較A股折讓6.48%。

通告指，發售量調整權已獲悉數行使，公司將按發售價發行及配發1768.41萬股額外發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約15%。根據發售量調整權發行及配發的額外發售股份將根据香港公開發售與國際發售之間的初始比例7.5%：92.5%予以分配。

寧德時代預期將於下周一(19日)公布分配結果，股份預期於下周二(20日)在港交所主板上市。

張智威料首掛日升幅最多一成

信誠證券董事張智威指出，今次寧德時代H股公開發售部份僅8.8萬手（884.21萬股），認購人數以10萬計，難達到1人1手，有機會在甲組較後的部份才有機會穩中1手。

他又指出近期寧德時代A股升勢不俗，預期當寧德時代H股於上市首日可錄得約10%以內升幅，但不會出現50%﹑甚至1倍升幅。因為公司市值達萬億元﹑同時每手交易金額亦不低。

張智威亦指出投資者可以博日後寧德時代H股獲納入港股通名單，屆時北水或會進行炒作並帶來升幅及獲入納指數，後勁或會更佳。