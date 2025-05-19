美的及中通快遞染藍　分別高開2.1%及2.9%　閱文被剔出科指跌近5%

恒生指數公司於上周五（16日）公佈季度檢討結果，恒指調入美的集團（0300）、中通快遞（2057），成份股數目升至85隻。受到染藍消息刺激，兩者今日均高開。



美的最新報79.55元，高開2.1%；中通快遞最新報147.8元，高開2.9%。

至於再次大熱倒灶的泡泡瑪特（9992）今早低開2.7%，報190.5元。

此外比亞迪（1211）獲納入科指，最新報434.2元，平開。被剔出科指的閱文（0772），最新報25.15元，低開4.7%。

相關成份股變動將於6月6日收市後實施，並於6月9日生效。

大行料比亞迪入指觸發追貨額達20億美元

另一方面，高盛及中金估計，比亞迪取代閱文集團成科指新貴，會觸發約19億至20億美元被動資金流入，估計需時2.7至2.8日。該行又預期，網易（9999）、攜程集團（9961）、美團（3690）及百度集團（9888）等，亦會有不同程度的資金流入。

今次季檢調整會有較多資金淨流走的股份，包括快手（1024）、理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868）等。

大和重申中通快遞「買入」評級

另一方面，首度「染藍」的中通快遞及美的，高盛估計，分別觸發逾1億美元及7,700萬美元被動資金流入。

大和則估計，消息會利好中通快遞股價，重申「買入」評級。

高盛續指，據2022年以來數據顯示，獲納入成分股的股份，在消息公布後，首兩日表現會較好，但在變動生效後，相關股份的股價會大幅回調，因此，不會因應成分股變動而調整股份盈利預測或目標價。